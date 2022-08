Autorka zaznacza, że ludzie sukcesu posiadają wspomniane właściwości, ale większość osób nie. Oto one:

Odpowiedzialność

Nie chodzi o obowiązkowość, czyli podejmowanie takich czynności jak chodzenie do pracy czy odwożenie dzieci do szkoły. Odpowiedzialność na głębszym poziomie charakteryzuje się rezygnacją z obwiniania innych i okoliczności za nasze działania i stany emocjonalne oraz uznawanie swojego wkładu w podejmowane przedsięwzięcia.

Użyteczne przekonania

Myślimy, że nasze przekonania są prawdziwe. W rzeczywistości jednak są one zbiorem założeń, co oznacza, że możemy z nimi eksperymentować. Możemy też je przekształcać i kwestionować. Dobrym podejściem jest zdaniem Michael dostrzeganie okazji we wszystkim, co nam się przytrafia. Innym wspierającym podejściem będzie postawy „win-win” i szukanie możliwości nawiązywania współpracy.

Samoocena

Czy potrafisz trafnie ocenić swój stan wewnętrzny? Osoby osiągające sukcesy są dobre w zarządzaniu emocjami i regulowaniu ich oraz potrafią kontrolować swoje reakcje na bodźce. Kluczowa jest w tym kontekście zdolność do samoobserwacji.

Przyjmowanie różnych perspektyw

Większość ludzi stara się szukać potwierdzenia własnych przekonań i sądów. Jeżeli szanujemy poglądy innych i dajemy im prawo do posiadania własnych, to nie odczuwamy przymusu ciągłego wykazywania, że mamy rację. Starajmy się rozumieć, a nie oceniać i porzucić „czarno-białe” postrzeganie świata.

Panowanie nad własną fizjologią

Nie doceniamy tego, jak dużą władzę nad własnym stanem fizycznym posiadamy. Człowiek ma zdolność do wpływania na własny układ nerwowy. Działa to w obie strony: możemy wyciszać się, ale także nakręcać nasze negatywne emocje. Najpopularniejszymi sposobami regulowania swojego stanu fizjologicznego są ćwiczenia oddechowe i relaksacja mięśni.