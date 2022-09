Oto 11 negatywnych wyrażeń, które zdaniem behawiorystów, badaczy i psychologów, należy odrzucić by myśleć bardziej pozytywnie i czuć się pewniej.

1. „Muszę to zrobić”.

Lepiej powiedzieć: „Ja to zrobię”.

Zamiana tego jednego małego słowa zmieni Twoje nastawienie i pomoże spojrzeć na daną aktywność jak na szansę, a nie obowiązek. Nawet jeśli zadanie jest nieprzyjemne, możesz zdobyć nowe umiejętności i wiedzę, które otworzą Ci nowe możliwości.

2. „Nie mogę tego zrobić”.

Zamień na: „Mogę spróbować to zrobić”.

Nie warto rezygnować na starcie. Próbując zrobić coś nowego, nie tylko dajesz sobie szansę na osiągnięcie czegoś, ale także urealniasz swoje oczekiwania. A to ułatwia osiągnięcie rzeczywistego sukcesu.

3. „Powinienem to zrobić”.

Zamiast tego należy powiedzieć: „Zrobię to” albo „Nie zrobię tego”.

„Powinno” jest słowem kontrolującym i wywiera na nas presję. Oddaj sobie z powrotem władzę. Porzuć „powinno” i sam zadecyduj, czy zrobisz coś lub czegoś nie zrobisz. Ważne, że zrobisz to na własnych warunkach.

4. „Dlaczego tak się dzieje?”

Gdy nic nie idzie jak byś chciał zapytaj siebie: „Co mogę zrobić w tej sytuacji?”

Kiedy zadajesz sobie pytanie, czego możesz zrobić by pokonać trudności, przejmujesz kontrolę i masz szansę nauczyć się czegoś, co może przynieść Ci sukces. Nie narzekaj tylko poszukaj pozytywów tym, co na pierwszy rzut oka może wydawać się trudne, a nawet niemożliwe.

5. „Nigdy nie powinienem”.

Warto przeformułować w: „Ponieważ to zrobiłem, teraz wiem, że …”.

Kiedy zaczniesz tak myśleć o rzeczach, które się wydarzyły, bo wyszedłeś ze swojej strefy komfortu możesz dostrzec, że mimo wszystko wydarzyło się coś dobrego: spotkałeś kogoś, kogo byś inaczej nie poznał, albo odkryłeś w sobie coś wspaniałego.

6. „Nie udało mi się”.

Korzystniej brzmi: „Tym razem próba się nie powiodła”.

W życiu nie zawsze wszystko toczy się tak jakbyśmy tego oczekiwali. Brak nowego klienta albo awansu, na który liczyłeś nie oznacza, że zawiodłeś. Takie podejście do sytuacji nie pozwala dostrzec ile wysiłku włożyłeś w swoją pracę. A przecież w przyszłości będą kolejne okazje i możliwości.

7 . „Gdybym tylko zrobił… ”.

Co zamiast tego powiedzieć: Nic!

Gdybanie nigdy nie rozwiązało żadnego problemu. Stwierdzenie „gdybym tylko…” powoduje, że nie wyciągasz wniosków z przeszłości, tylko użalasz się nad sobą i szukasz wymówek.

8. „To zbyt skomplikowane”.

A tak naprawdę: „Nie rozumiem tego w tej chwili”.

Rezygnując z nowego wyzwaniem mówiąc sobie, że nigdy się nim nie zajmiesz 1000 i 1 powodu, oznacza, że sam sobie wmawiasz, że nie możesz się zmienić ani rozwijać, co oczywistą jest nieprawdą. Wszyscy nieustannie się zmnieniamy.

9. „To niesprawiedliwe”.

Zamień na: „I tak sobie z tym poradzę!”

Życie może czasem bywa niesprawiedliwe, ale zamiast czuć się pokonanym lepiej jest poszukać rozwiązań, które doprowadzą Cię tam, gdzie chcesz.

10. „Nigdy się nie zmieni”.

Zawsze: „Mogę zmienić sposób, w jaki do tego podchodzę”.

To kolejny przypadek przejścia od bycia pasywnym do bycia proaktywnym. Przemyśl jeszcze raz sytuację, a następnie wprowadź w swoje życie kolejne zmiany!

11. „Nigdy” lub „zawsze”

Tu: Całkowicie unikaj absolutów!

Jeśli zorientujesz się, że mówisz coś w stylu: „Nigdy nie dostanę awansu, którego chcę” lub „ Zawsze jestem pomijany”, cofnij się o krok i spróbuj przyjrzeć się sytuacji z różnych stron. Życie nie jest czarno-białe. Ludzie odnoszący największe sukcesy potrafią patrzeć na rzeczy obiektywnie.