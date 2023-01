Właśnie podsumował pan swoje badania dotyczące zachowań nastolatków w sieci. Wyszło z nich, że co 10. dziecko w przedziale 13-17 lat dokonuje cyfrowej autoagresji. Co to dokładnie jest?

Zainteresowałem się tematem po tym, jak z prośbą o radę napisała do mnie matka nastolatki. Powiedziała mi, że odkryła na komputerze córki kilkanaście fikcyjnych kont, których ta używała do pisania o sobie źle. Trafiłem wtedy na dwa przypadki podobnych działań - w 2010 r. w USA popełniła samobójstwo nastolatka. Wszyscy myśleli, że przyczyną były nienawistne treści w nieistniejącym już serwisie społecznościowym Formspring. Danah Boyd z Uniwersytetu w Kalifornii odkryła jednak, że autorką części tych wpisów była sama dziewczyna. Podobny przypadek miał miejsce w 2013 r. w Wielkiej Brytanii . Chciałem sprawdzić, czy takie zjawisko w ogóle istnieje w polskich realiach.

Moje badania pokazały, że nastolatki odczuwają ulgę i zadowolenie, czyli to podobny stan jak w wypadku samookaleczeń. Dla części to jest po prostu sposób przyniesienia sobie wytchnienia.

W ankietach pytałem też dzieci o samookaleczenia. Wynik jest druzgocący: 22,6 proc. młodych ludzi dokonało samookaleczenia ciała. Zdecydowanie częściej robią to dziewczynki - takich aktów dokonuje już co trzecia. Wśród chłopców - co 10. Autoagresja w sieci to zwykle uzupełnienie takich zachowań.