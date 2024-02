To, że przyszły rodzić jest finansowo przygotowana na dziecko, nie oznacza, że ​​jesteś gotowy emocjonalnie na przyjęcie nowego członka rodziny, twierdzi Aliza Pressman, psycholog rozwojowy, współzałożycielka Mount Sinai Parenting Center. Jeśli chcesz podjąć w pełni odpowiedzialną decyzję powiększeniu rodziny powinien zadać sobie dwa kluczowe pytania: „Co jest dla mnie najważniejsze?” oraz „Z czym wiąże się dla mnie posiadanie rodziny?”

Szczera odpowiedź na te dwa pytania pokaże zakres wyznawanych przez Ciebie wartości i pokaże, jaką rolę chcesz, aby odgrywały w życiu Twoich dzieci

Zastanów się nad swoimi priorytetami

Daj sobie kilka dni na przemyślenie tego co jest dla ciebie najważniejsze. Jeśli masz partnera, poproś go, aby zrobił to samo.

Jeśli masz problemy z określeniem swoich wartości, Pressman podpowiada pytania, które mogą pomóc ci je określić:

- Pomyśl o ważnym wyborze, jakiego dokonałeś w swoim życiu. Co skłoniło Cię do dokonania takiego wyboru?

- Pomyśl także o trzech osobach, które podziwiasz. Co w nich cenisz?

- Jak chcesz, żeby opisywały Cię dzieci, gdy będą opowiadać o Tobie swoim prawnukom?

Zapisz wszystko, co przyjdzie Ci do głowy.

Warto podzielić się swoimi przemyśleniami z partnerem / partnerką, w końcu decyzja o posiadaniu dziecka dotyczy dwojga ludzi. Wówczas okaże się, czy macie podobne poglądy na rodzicielstwo, czy różne. Będziecie mieli czas na wypracowanie kompromisów, choćby nawet dotyczył on ustalenia koloru ścian w pokoju dziecięcym.

Jednak przede wszystkim pozwoli to przyszłym rodzicom zastanowić się nad poważnymi kwestiami takimi jak to czy ojciec jest gotów skorzystać z urlopu tacierzyńskiego? Kiedy młoda mama wróci do pracy? Czy i w jakim wieku dziecko pójdzie do żłobka? A może zajmie się nim babcia albo niania? I jak sfinansują opiekę nad maluchem?

Odwołaj się do rodzinnych tradycji

Zastanów się jak wyglądało twoje dzieciństwo. Jakie miałeś relacje z rodzicami i rodzeństwem, ciotkami, wujami, kuzynostwem. Co chciałbyś przenieść do swojej rodziny, a co chciałbyś zmienić, by być lepszym rodzicem. Nawet w najtrudniejszych rodzinach dotkniętych alkoholem, czy przemocą było coś dobrego co można przekazać przyszłym pokoleniom.

Kolejną ważną kwestią są pieniądze i standard życia, który może gwałtownie się zmienić po przyjściu na świat dziecka. Załóżmy, że cenisz sobie na przykład podróżowanie i chodzenie do restauracji. Musisz sobie zadać pytanie, czy chcesz, żeby dziecko uczestniczyło w tych aktywnościach. Zarówno przewoźnicy jak i restauratorzy są przygotowani na przyjęcie rodziców z małymi dziećmi. Ale czy jesteś gotów zrezygnować z tych przyjemności gdyby okazało się, że twoje dziecko nie znosi latania samolotem, albo podczas niedzielnego obiadu głośno i dobitnie oświadcza co myśli o lokalu, w którym się znalazło.

Może jednak nie trzeba rezygnować z przyjemności? Wystarczy mieć „plan ratunkowy na takie okoliczności i zamiast zwiedzać egzotyczne kraje wybrać się z maluchem na działkę do znajomych, albo poprosić dziadków, czy zaprzyjaźnioną sąsiadkę by zaopiekowali się dzieckiem i wybrać się na randkę do kina. Opcji rozwiązywania trudnych sytuacji jest tyle, ilu jest rodziców.

Zapisanie i przegadanie z partnerem lub partnerką powyższych kwestii pomoże odpowiedzieć na pytanie, czy jesteś/ jesteście gotowi na bycie rodzicami. Pamiętaj że, w miarę jak Twoje dziecko rośnie i zmienia się, Twoje wartości również mogą.

„Wartości rodzinne mogą ewoluować z biegiem czasu” – podpowiada Pressman. „Są one tylko wytycznymi, które nadają sens (naszym wyborom- red.) w świecie pełnym hałaśliwych i często sprzecznych opinii”.