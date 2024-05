„Pieniądze szczęścia nie dają” to popularne powiedzenie często uzupełniane zdaniem, że szczęście daje dopiero to, co można za nie kupić. Oczywiście, mając dużo pieniędzy, można nie przejmować się rozbitym Ferrari czy zniszczeniem poszycia luksusowego jachtu o rafy koralowe. Jednak są inne problemy, z którymi zmagają się bogacze.

Według terapeutów, z którymi rozmawiało CNBC, osoby superbogate zmagają się między innymi z poczuciem izolacji, depresją i paranoją – spektrum emocji, które podziela wiele niezamożnych osób.

„Większość ludzi nie może zrozumieć, jak bogaci ludzie mogą mieć życiowe trudności. Odrzucają problemy psychiczne bogatych ludzi jako nieistotne i o mniejszym znaczeniu” – powiedział CNBC Paul Hokemeyer, psychoterapeuta kliniczny leczący osoby ultrabogate.

Oto główne problemy, z jakimi zmagają się ultrabogaci ludzie

1. Poczucie izolacji

Głównym problemem, z jakim borykają się klienci Hokemeyera, jest chroniczna izolacja.

Według Hokemeyera bogaci ludzie żyją w niepewności, czy ludzie lubią ich za to, kim są czy za to, co posiadają.

Amanda Falkson, psychoterapeutka specjalizująca się w doradztwie majątkowym w Psychotherapy City, zauważyła, że bogaci również borykają się z całą gamą emocji, takich jak żal, trauma, strata i trudne relacje. Do tego dochodzi presja związana z podejmowaniem decyzji, jak wydawać pieniądze i komu ufać.

2. Paranoja i nieufność

Hokemeyer zauważył, że bogactwo może sprawić, że ludzie z otoczenia superbogatych będą postrzegać ich jak przedmioty.

W ocenie Hokemeyera bogaci ludzie mają zwykle wysoki status społeczny, a to często przyciąga do nich ludzi, którzy postrzegają bogatych jako drabinę, która wyniesie ich na potężniejsze stanowiska.

Psychoterapeuta powiedział, że jego klienci często są bombardowani niekończącym się strumieniem próśb.

Na tym tle superbogaci stają się bardziej podejrzliwi co do motywów, którymi kierują się ludzie, którzy się z nimi spotykają.

W rezultacie kalibracja dynamiki relacji między zamożnymi osobami, a tymi, którzy mogą nie mieć dużego majątku lub dochodów, może być trudna, stwierdziła Hokemeyer.

3. Zniekształcone poczucie celu

Istnieje również różnica między tymi, którzy zbudowali swój majątek, a tymi, którzy go odziedziczyli lub nagle zdobyli dużą sumę pieniędzy.

Ludzie, którzy stali się bogaci w wyniku własnych osiągnięć, mają tak zwane silne wewnętrzne umiejscowienie kontroli, powiedział CNBC Hokemeyer. Czują się odpowiedzialni za przebieg swojego życia i są pewni, że w przypadku ich utraty będą w stanie ponownie zarobić pieniądze.

I odwrotnie, osobom, które nagle zdobywają bogactwo, np. poprzez dziedziczenie, może być trudniej dostosować się do nowej siły nabywczej, statusu i okoliczności – twierdzą psychoterapeuci. Są także mniej pewni siebie w zarządzaniu swoim bogactwem i jego utrzymywaniu.

Nagły napływ bogactwa może często prowadzić do wyzwań związanych z tożsamością egzystencjalną. Jednak w ocenie terapeutów bogactwo nie odbiera nam ludzkich potrzeb. A posiadanie sensu i celu w życiu to bardzo ważne potrzeby.