Dlaczego surowe wychowanie nie działa?

Surowe wychowanie nie jest skuteczne w budowaniu odporności psychicznej dziecka – zdolności do podnoszenia się po porażkach i radzenia sobie z wyzwaniami – czytamy w artykule CNBC. Zdaniem psycholog dziecięcej Tovah Klein podejście typu „rozchmurz się i po prostu to zrób” nie jest skuteczne. Zamiast tego powinniśmy okazać dziecku zrozumienie i empatię – mówić mu, że zadanie jest trudne i jesteśmy obok, jeśli będzie potrzebowało wsparcia.

Surowe rodzicielstwo często współwystępuje z uciążliwymi karami i odrzucaniem skarg dzieci na trudności. Chociaż w umiarkowanych dawkach może powstrzymywać dzieci od łamania zasad, to w zbyt surowej formie prowadzi do niszczenia poczucia własnej wartości dziecka oraz jego zdolność do samodzielnego myślenia.

Dlaczego nadopiekuńczość szkodzi

Odwrotne podejście, w którym rodzice starają się chronić za wszelką cenę dzieci przed wszystkimi trudnościami i rozczarowaniami, również nie jest dobrym pomysłem na budowanie odporności psychicznej pociech. Potrzebują one niepowodzeń, by nauczyć się jak radzić sobie z trudnościami w dojrzały sposób oraz budować motywację do systematycznych starań.

Bezwarunkowe wsparcie – najlepsze podejście

Rodzice, którzy wspierają swoje dziecko w każdej sytuacji, w najlepszy sposób wykształcą w nim odporność psychiczną. Powinni okazywać mu wiarę w jego możliwości oraz dać mu poczucie, że będą go wspierać, gdy będzie tego potrzebowało. Nieważne, jak sobie poradzi czy jakie wyniki osiągnie - pisze CNBC.

Jak wzmacniać psychiczną odporność dziecka

Psychiczna odporność nie jest wrodzoną cechą, jak uważa błędnie wielu rodziców – pisze CNBC. Tę cechę można rozwijać i modelować. Klein podaje w swojej książce pięć filarów odporności psychicznej. To między innymi otwartość na wyrażanie emocji czy zachęcanie dziecka do otwartości na innych. Najważniejsza jest jednak stała i bezwarunkowa miłość.