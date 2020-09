Pandemia COVID-19 zmusiła niemal cały świat do przeniesienia dużej części aktywności biznesowej i administracyjnej do Internetu. Z dnia na dzień testowane było przygotowanie każdego z krajów, instytucji i organizacji do przymusowej i przyspieszonej transformacji cyfrowej. Estonia, która od czasu spektakularnego cyberataku z 2007 r. konsekwentnie cyfryzuje procesy zarządzania państwem i buduje system cyberbezpieczeństwa, nie miała żadnego kłopotu, aby zdać ten egzamin pozytywnie. Prezydent Kaljulaid wielokrotnie tłumaczyła, jakie działania i podejście do cyfryzacji stanowią tajemnicę sukcesu „E-stonii”. Kraju, w którym dostęp do internetu jest konstytucyjnym prawem każdego obywatela, gdzie wszelkie ważne usługi publiczne oraz administracyjne są dostępne na elektronicznych platformach, a bezpieczeństwo systemu gwarantuje kopia zapasowa w chmurze obliczeniowej.

- Aby udało się krajom europejskim pójść w ślady cyfrowego lidera, konieczna jest wymiana wiedzy i doświadczeń między członkami UE. Przed rokiem kiedy prezydent Kersti Kaljulaid odbierała przyznaną jej nagrodę European CYBERSEC Award za zasługi dla rozwoju cyberbezpieczeństwa, powiedziała, że „państwa nie są w stanie zagwarantować bezpieczeństwa systemów internetowych w pojedynkę. Aby móc myśleć o zastosowaniu prawa analogowego do cyberprzestrzeni, trzeba wypracować wspólne porozumienie na arenie międzynarodowej”. Podzielamy to przekonanie i dlatego tegorocznym hasłem przewodnim konferencji jest „Together Against Adversarial Internet”. Chcemy zaakcentować, że tylko wspólne działania krajów o podobnych poglądach przełożą się na bezpieczeństwo nowego cyfrowego świata, w którym funkcjonujemy od początku pandemii – tłumaczy Izabela Albrycht, przewodnicząca CYBERSEC Forum.

Na działania cyfrowego lidera z Estonii patrzy także Unia Europejska, która od czasu wybuchu pandemii podejmuje szereg inicjatyw stawiających bezpieczną transformację cyfrową wśród priorytetów. W tym kontekście kluczowa jest inicjatywa instytucji unijnych w zakresie przygotowywania nowych regulacji dla postępujących procesów cyfryzacji, które mogą posłużyć jako wzór dla reszty świata. Tak jest choćby z Toolbox 5G, czyli zatwierdzonym przez Komisję Europejską zestawem środków ograniczających ryzyka w obszarze cyberbezpieczeństwa sieci piątej generacji, czy też rozpoczęty proces rewizji dyrektywy NIS – pierwszego europejskiego prawa w zakresie cyberbezpieczeństwa. O postępach w tym obszarze, także w kontekście orędzia przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, która zapowiedziała przeznaczenie 20% z 750 miliardów euro funduszu odbudowy gospodarki po pandemii na inwestycje cyfrowe, opowie nadzorująca proces wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Margrethe Vestager.

Zbliżający się CYBERSEC będzie miał fundamentalne znaczenie dla debaty publicznej o kierunkach rozwoju technologicznego nie tylko w wymiarze Unii Europejskiej, ale także NATO. Wiele technologii, oprócz cywilnego, ma także wojskowe zastosowanie, stąd od pewnego czasu NATO kładzie duży nacisk na kreowanie polityki wobec innowacyjnych rozwiązań, doradztwo w zakresie strategicznych aspektów technologii przełomowych i przewodzenie nowatorskim badaniom. To główne zadania powołanej przez sekretarza generalnego NATO Jensa Stoltenberga 12-osobowej Grupy Doradczej ds. nowych technologii, w której składzie znalazła się Izabela Albrycht. Osobą odpowiedzialną w NATO za ten proces jest Zastępca Sekretarza Generalnego NATO Mircea Geoană, który obok przewodniczącej CYBERSEC będzie jednym z głównych gości otwierających tegoroczną konferencję.

Więcej informacji na temat CYBERSEC Global 2020, szczegółowy program konferencji oraz formularz bezpłatnej rejestracji znajdują się na stronie internetowej

INSTYTUT KOŚCIUSZKI – WIODĄCY POLSKI THINK TANK

Założony w 2000 roku Instytut Kościuszki prowadzi szereg krajowych i międzynarodowych projektów poświęconych wieloaspektowym aspektom cyberbezpieczeństwa. Jako think tank przyciąga czołowych światowych ekspertów i analityków, inicjując innowacyjne i pionierskie przedsięwzięcia. Instytut Kościuszki jest pomysłodawcą i głównym organizatorem Europejskiego Forum Cyberbezpieczeństwa - CYBERSEC. Organizowane od 2015 roku Forum cieszy się międzynarodową renomą i uznaniem - znalazło się na liście Concise Courses wśród pięciu najważniejszych europejskich wydarzeń poświęconych cyberbezpieczeństwu. W międzyczasie Izabela Albrycht, Prezes Instytutu Kościuszki i Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego CYBERSEC, oraz dr Joanna Świątkowska, Dyrektor Programu CYBERSEC, znaleźli się w gronie New Europe 100 Challengers 2017, czyli liście liderów innowacji z Europy Środkowo-Wschodniej przygotowanej przez Financial Times, Res Publica, Google i International Visegrad Fund. Przedstawiciele Instytutu Kościuszki są uznawani za ekspertów branżowych i dlatego są regularnie zapraszani przez media do dyskusji na temat cyberbezpieczeństwa, dzielenia się wnikliwymi opiniami i prognozami na przyszłość.