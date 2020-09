1. CYBERSEC to odpowiedź na potrzeby współczesnego świata

Żyjemy w cyfrowej rzeczywistości. Bez względu na to, czy uważamy ten fakt za błogosławieństwo, czy przekleństwo, nasze życie ma cyfrowy wymiar. W konsekwencji stajemy przed nowymi wyzwaniami, którym musimy sprostać, aby zabezpieczyć naszą przyszłość i w pełni wykorzystać technologię. Wśród tych wyzwań znajdują się zagrożenia związane z wykorzystaniem nowych technologii, zagrożenia dla demokracji i wyborów, wpływ technologii na nasze życie i wiele innych, a więc tematy, które znajdą się na CYBERSEC 2020.

2. CYBERSEC – to już szósta edycja!

Organizowany od 2015 roku przez Instytut Kościuszki CYBERSEC to jedna z wiodących międzynarodowych konferencji poświęconych tematyce cyberbezpieczeństwa w Europie. Przeszła długą drogę od kameralnego spotkania, do trzydniowego wydarzenia o globalnym znaczeniu. Co roku przyciąga naukowców, przedstawicieli rządów, instytucji międzynarodowych i kluczowych branż biznesu. Światowej klasy eksperci inspirują uczestników i zachęcają do nieszablonowego myślenia, dzięki czemu każdy kolejny CYBERSEC staje się bardziej innowacyjny niż poprzedni. W tym roku odbywa się pod hasłem „Together Against Adversarial Internet” podkreślając wagę wspólnego działania tzw. „państw podobnie myślących” w celu zabezpieczenia cyfrowego świata.

3. W tym roku wystąpi ponad 100 światowej sławy prelegentów

CYBERSEC gromadzi dziesiątki ekspertów w różnych dziedzinach – przywódców państw, szefów instytucji państwowych, naukowców, badaczy, a także przedstawicieli wojska czy biznesu. Mimo zawirowań, które przyniósł 2020 rok zbliżająca się edycja CYBERSEC może pochwalić się imponującą listą gości. Ponad 100 panelistów, wśród których są Prezydent Estonii Kersti Kaljulaid, Prezydent Armenii Armen Sarkissian, Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Margrethe Vestager, Zastępca Sekretarza Generalnego NATO Mircea Geoană, Wiceprezes Google i jeden z ojców Internetu Vinton Cerf, czy główny specjalista ds. bezpieczeństwa informacji Światowej Organizacji Zdrowia Flavio Aggio. Dyskusje z ich udziałem przyniosą odpowiedzi na wiele pytań związanych z cyfrowym światem i wyzwaniami oraz szansami, które przed nami stoją.

4. CYBERSEC ma formułę online, więc możesz dołączyć z dowolnego miejsca na świecie

CYBERSEC – od samego powstania – był konferencją stacjonarną. Pandemia COVID-19 zmieniła świat, zmuszając wszystkich do dostosowania się do nowych okoliczności. Przenosząc się do sieci CYBERSEC staje się konferencją globalną i umożliwia dołączenie do niej z dowolnego miejsca na świecie! Wystarczy dostęp do Internetu i wybranie z agendy CYBERSEC najbardziej interesujących paneli.

6. CYBERSEC trwa trzy dni i jest jak twój ulubiony serial

W wielu branżach prawie wszystkie spotkania odbywają się obecnie online. Niektóre firmy wprowadziły politykę regulującą spotkania i wskazującą konieczność włączenia kamery tak, aby spotkania jak najwierniej przypominały świat rzeczywisty, w którym widzimy się twarzą w twarz. Niektóre konferencje przyjęły takie samo podejście i CYBERSEC wyszedł z założenia, że kluczowe jest umożliwienie odbiorcom komfortowego i bezpiecznego uczestniczenia w konferencji właśnie na interaktywnej platformie internetowej. Dlatego też można oglądać ją lub tylko słuchać, zadawać pytania, dyskutować z innymi uczestnikami oraz uczestniczyć przez cały dzień lub w wybranych panelach. Tak jak z robią to miliony ludzi, oglądając swój ulubiony serial.

6. CYBERSEC to nie tylko konferencja, to też szansa na rozwój biznesu

Konferencje to nie tylko poszerzanie wiedzy, ale też możliwość tworzenia nowych partnerstw biznesowych. Ten aspekt – z powodu pandemii – został na całym świecie znacznie ograniczony.

Dlatego dla osób zainteresowanych możliwościami rozwoju biznesu na CYBERSEC będzie dostępna także CYBERSEC Expo Stage. Jest to okazja dla firm do zaprezentowania swoich produktów i rozwiązań, wzięcia udziału w panelach dyskusyjnych związanych z rynkiem cyberbezpieczeństwa oraz podzielenia się swoją wiedzą z klientami z branży cyberbezpieczeństwa online.

7 W tym roku konferencja jest bezpłatna. Wystarczy się zarejestrować

Organizatorzy CYBERSEC dokładają wszelkich starań, aby – jak co roku – dostarczyć uczestnikom forum wiedzę z zakresu cyberbezpieczeństwa na najwyższym poziomie. Ten rok ma inny charakter, ale można go wykorzystać jako okazję do rozwoju, nauki i zdobycia wiedzy specjalistycznej. W przypadku CYBERSEC w formie online i za darmo. Wszystko, co trzeba zrobić to zarezerwować swoją e-miejscówkę i czas: 28-30 września to czas na CYBERSEC.