Bardzo się cieszę, że to właśnie Instytut Kościuszki jest organizatorem tej konferencji, która wpisuje się w nasz plan podtrzymania wydarzenia o randze międzynarodowej w Krynicy-Zdroju. Taka jest polityka Zarządu Województwa Małopolskiego, czyli promocja tzw. miast wiodących, co przekłada się na rozwój całego województwa. Wrześniowe wydarzenie w perle małopolskich uzdrowisk w dużej mierze poświęcone będzie cyberbezpieczeństwu, od którego w dużej mierze będzie zależała przyszłość świata. To temat, z którym trzeba być na bieżąco, w którym wciąż potrzebujemy ekspertów i właśnie w Krynicy-Zdroju będzie możliwość wysłuchania rozmów z fachowcami w dziedzinie cyberbezpieczeństwa.

Reklama

- mówi marszałek Witold Kozłowski.

W konferencji prasowej w dniu 24.08.2021 r. udział wzięła Izabela Albrycht, przewodnicząca Rady Programowej Cybersec Cee Regions&Cities.

Międzynarodowa konferencja odbędzie się 1-3 września w Krynicy-Zdroju. W tych dniach odbędzie się około 60 wystąpień, paneli i dyskusji na 4 scenach z udziałem - potwierdzonych na ten czas – kilkuset osób on-site i najpewniej dwa raz tyle lub więcej online. Wśród tematów dyskusji znajdzie się m.in. „Ekonomia cyberbezpieczeństwa – kupić, zbudować, ubezpieczyć czy outsourcować” z udziałem przedstawicieli Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Sprawiedliwości, Polskiego Towarzystwa Informatycznego, czy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Udział w wydarzeniu potwierdzili m.in. Prezydent RP Andrzej Duda, Komisarz Unii Europejskiej ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi Janusz Wojciechowski, czy Beata Daszyńska-Muzyczka, Prezes BGK. O największych zgrożeniach cyfrowej przyszłości rozmawiać będziemy z Melissą Hathaway, amerykańskim ekspertem w dziedzinie cyberbezpieczeństwa czy Nicole Perlroth, dziennikarką NYT i autorką m.in. popularnej książki “This Is How They Tell Me the World Ends”, udział potwierdziła także dziś Katie Moussouris, odpowiedzialna między innymi za program zgłaszania błędów bezpieczeństwa (bug bounty) w Microsoft czy dla Departamentu Stanu USA.

- zapowiada Izabela Albrycht.

W czasie konferencji zaprezentowane zostaną 4 ścieżki tematyczne takie jak:

Cyfrowa Przestrzeń

Cyfrowe Trójmorze

Cyberbezpieczeństwo Administracji Samorządowej (PL)

Krynica Goes Digital

W ramach czterech powyższych ścieżek tematycznych zostaną poruszone m.in. takie tematy jak:

Smart Connectivity w kontekście Trójmorza z udziałem przedstawicieli administracji rządowej m.in. Łotwy i Rumunii oraz przedstawiciela Narodowego Banku Bułgarii

Jak zabezpieczyć cyfrową erę NATO z udziałem Davida van Weel, asystenta Sekretarza Generalnego NATO ds. m.in. cyberbezpieczeństwa

European Data Spaces z udziałem m.in. przedstawiciela rządu federalnego Republiki Niemiec oraz przedstawiciela OECD

Cyber made in Three Seas z udziałem przedstawicieli rządów m.in. Estonii i Polski oraz polskich firm ICT.

Podczas wydarzenia będzie mowa także o kwestiach związanych z bezpieczeństwem w wymiarze konwencjonalnym, w tym o przyszłości amerykańskiej obecności wojskowej w Europie, czy o nowej koncepcji strategicznej Sojuszu Północnoatlantyckiego i dezinformacji, a także o wyjściu z kryzysu gospodarczego, który jest wynikiem wybuchu pandemii COVID-19, w tym z uwzględnieniem takich tematów jak innowacje w różnych, najbardziej istotnych branżach jak energetyka czy przemysł, Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, Zielony Ład i jego konsekwencje dla rolnictwa, HUBy innowacji cyfrowych, technologie kosmiczne w kontekście regionu Małopolski, czy wymiar sprawiedliwości 2.0.

Ciekawym punktem konferencji będzie także specjalny format inaugurujący polski HUB Gaia-X z udziałem goszczącego w Polsce Dominika Rohrmusa COO Gaia-X oraz z koordynatorem polskiego HUB-u Dariuszem Śpiewakiem, a także przedstawicielami KPRM, PIIT i Cyfrowa Polska.

Ponadto podczas wydarzenia odbędą się warsztaty z zakresu cyberbezpieczeństwa administracji samorządowej m.in. w zakresie fake newsów, czy reakcji na cyber incydenty.

O konferencji od Organizatora:

Cyberbezpieczeństwo i odporność cyfrowa Europy zależy od zaangażowania jej regionów i miast, a także od realnego partnerstwa publiczno-prywatnego. To właśnie tak należy rozpocząć transformację cyfrową opartą na bezpieczeństwie i wartościach. Dlatego powstał CYBERSEC CEE Regions&Cities, a więc Krynica goes digital… Jako jedna z najbardziej wpływowych konferencji w Europie, jej misją jest wzmocnienie i podkreślenie potencjału współpracy międzyregionalnej oraz możliwości regionalnych Europy Środkowo-Wschodniej. Osiągamy to poprzez zapewnienie wiodącego forum, na którym można kształtować, omawiać i ustanawiać zarządzanie nowymi technologiami, partnerstwa i polityki w zakresie cyberbezpieczeństwa. Poprzednie edycje CYBERSEC w Krakowie, Katowicach, Warszawie, Brukseli, Waszyngtonie oraz online zgromadziły czołowych europejskich decydentów, przedstawicieli struktur transatlantyckich, specjalistów ds. bezpieczeństwa i ekspertów ds. technologii. CYBERSEC Regions&Cities 2021 będzie podążać za motywem przewodnim: Towards Values-Based Digital World, w ramach którego chcemy zrealizować nasze zobowiązanie do wspierania odpowiedzialnego i skoncentrowanego na człowieku ekosystemu cyfrowego.