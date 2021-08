Ostatnie kilkanaście miesięcy przyniosło ogromne zmiany w każdym aspekcie życia na całym świecie. W odpowiedzi na pandemię świat dokonywał ucyfrowienia w jeszcze szybszym, niespotykanym dotąd tempie. W wyniku tego procesu doświadczyliśmy na własnej skórze, jak poważne konsekwencje może on mieć dla światowej gospodarki, podmiotów publicznych i prywatnych oraz codziennego życia obywateli. Analizując wydarzenia dziejące się na naszych oczach w cyberprzestrzeni, można zidentyfikować kilka kluczowych zagadnień.

W świecie, w którym transformacja cyfrowa przenika każdy aspekt życia, musimy zwrócić szczególną uwagę na ich bezpieczeństwo. Regiony dysponują najważniejszymi zasobami - w tym kluczowymi sektorami produkcji i usług, miejscowymi MŚP, najnowocześniejszymi laboratoriami i ośrodkami szkoleń - które są powiązane nie tylko geograficznie, ale również cyfrowo. Regiony są zarówno motorami napędzającymi rozwój gospodarczy, jak i kluczowym elementem w ekosystemie cyberbezpieczeństwa. Miliardy połączonych ze sobą urządzeń w ramach Internetu Rzeczy, dzięki którym funkcjonują współczesne miasta, oznaczają liczne potencjalne zagrożenia, nowe wektory cyberataków oraz nowe sposoby na zakłócanie naszego funkcjonowania.

W zakresie multilateralnego rozwoju polityk, pierwszoplanową rolę ma wzmacnianie ram współpracy regionalnej w obszarze Europy Środkowo-Wschodniej. Wśród nich szczególnie istotna jest Inicjatywa Trójmorza. To właśnie dzięki 3SI i innych inicjatywach regionalnych możemy uwolnić potencjał gospodarczy i społeczny drugiego płuca Europy oraz stworzyć środowisko dla bezpiecznej transformacji cyfrowej. CYBERSEC od lat jest kluczową platformą dla kształtowania i promowania wizji zwanej Cyfrowym Trójmorzem.

W tym roku CYBERSEC Regions&Cities w Krynicy to tematyka transformacji cyfrowej i cyberbezpieczeństwa. Została ona pogrupowana w cztery ścieżki tematyczne:

DIGITAL SPACES to np.:

OPROGRAMOWANIE JAKO NARZĘDZIE MASOWYCH ATAKÓW – NAJWIĘKSZE ZAGROŻENIE CYFROWEJ PRZYSZŁOŚCI? - Złośliwe oprogramowanie zalewa internetowy czarny rynek, a cyberataki kosztują obecnie światową gospodarkę więcej niż terroryzm - i nic nie wskazuje na to, aby miało się to zmienić w najbliższej przyszłości. Jak możemy zapobiec ofensywnemu wykorzystywaniu luk w oprogramowaniu?

EUROPEJSKIE PRZESTRZENIE DANYCH - POMIĘDZY CYFROWYM A GEOGRAFICZNYM TRÓJMORZEM - Przetwarzanie danych może być wykorzystane do wspierania innowacji, zwiększenia wzrostu gospodarczego, poprawy jakości usług publicznych i usprawnienia zarządzania. Celem tego formatu jest omówienie roli współpracy regionalnej i licznych korzyści dla regionów, jakie mogą wyniknąć z utworzenia europejskich przestrzeni danych.

DIGITAL THREE SEAS to np.:

BLISKIE SPOJRZENIE NA POTENCJAŁ I WYZWANIA KRAJÓW EŚW W ERZE NOWYCH I PRZEŁOMOWYCH TECHNOLOGII - W ciągu najbliższych dwóch lat NATO ma nadzieję uruchomić Akcelerator Innowacji Obronnych (DIANA), którego celem będzie pobudzenie i złączenie potencjału innowacyjnego wszystkich 30 krajów, w tym 12 z Europy Środkowo-Wschodniej. Jak region powinien budować swój technologiczny ekosystem tak, aby wnieść wkład w działania NATO?

CYBER MADE IN THREE SEAS – POTENCJAŁ TECHNOLOGICZNY REGIONU DLA BEZPIECZNEJ TRANSFORMACJI CYFROWEJ - Region Trójmorza ma w sobie pełno niewykorzystanego potencjału. Zastanówmy się, jak możemy go wykorzystać, aby umożliwić transformację cyfrową w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, a także zwiększyć perspektywy gospodarcze i społeczne regionu.

CYBERBEZPIECZEŃSTWO ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ to np.:

BUDOWANIE ZDOLNOŚCI CYBERBEZPIECZEŃSTWA SAMORZĄDÓW - Cyberataki na Urząd Gminy Kościerzyna, Urząd Gminy w Lututowie, a także Urząd Marszałkowski w Krakowie pokazują, że problem cyberbezpieczeństwa w samorządach narasta i wymaga skoordynowanych działań. W jaki sposób jednostki samorządu terytorialnego mogą budować swoje cyberbezpieczeństwo?

SAMORZĄD TERYTORIALNY W KRAJACH EŚW WOBEC FAKE NEWS - Szczególna rola Jednostek Samorządu Terytorialnego oraz administracji publicznej dla zdrowego funkcjonowania państwa oparta jest w dużej mierze na obiegu rzetelnych i prawdziwych informacji. Jak pracownicy samorządów mogą rozpoznawać i reagować na dezinformacje i manipulacje informacjami?

KRYNICA GOES DIGITAL to np.:

We współpracy z Województwem Małopolskim

MAŁOPOLSKA XXI WIEKU. TECHNOLOGIE KOSMICZNE SZANSĄ NA SKOK ROZWOJOWY REGIONU - Utworzenie inkubatora Europejskiej Agencji Kosmicznej oraz Centrum Technologii Kosmicznych przy Akademii Górniczo-Hutniczej świadczy o zainteresowaniu technologiami kosmicznymi, a także o rozwoju know-how oraz niezbędnego środowiska biznesowego. Jaka jest przyszłość przemysłu kosmicznego w Krakowie?

NATO-EU. NOWA KONCEPCJA STRATEGICZNA SOJUSZU - Ciągle ewoluujący krajobraz zagrożeń podkreśla konieczność pogłębienia współpracy na linii NATO – Unia Europejska. W tym kontekście wiele może zależeć od powodzenia tzw. Kompasu Strategicznego. W jakim kierunku powinna rozwijać się współpraca w ramach Sojuszu?

NOWE TECHNOLOGIE CYFROWE A ŚRODOWISKO - Czwarta rewolucja technologiczna obiecuje postęp na niespotykaną dotąd skalę m.in. w obszarze sztucznej inteligencji, czy 5 i 6G. Jak nowe technologie mogą wpłynąć na postępujące zmiany klimatyczne? Czy narzędzia cyfrowe mogą powstrzymać negatywne trendy?