Chociaż technologia 5G pojawiła się niedawno, to w Chinach, USA, Japonii i Korei Płd. zdążyły już zacząć wdrażać sieć 6G. Co ciekawe, mają jeszcze wiele do zrobienia w zakresie starszego standardu łączności.

Spośród wspomnianych czterech krajów tylko Korea Płd. i USA znajdują się w światowej czołówce pod względem tempa wdrażania technologii 5G (odsetka czasu, w którym użytkownicy mieli dostęp do niej dostęp, to analogicznie 28,1 oraz 20,8 proc.). Czołówkę uzupełniają Arabia Saudyjska, Kuwejt i Hongkong. Wszystkie kraje z czołówki zapewniają też bardzo dobre pokrycie własnych krajowych sieci standardem 4G (ponad 85 proc.).