„To jest bardzo ambitny cel, ale jego waga sprawia, że warto się poświęcić jego osiągnięciu. I poświęcić zasoby, którymi dysponujemy temu, żeby te cele osiągnąć” - mówił we wtorek Cieszyński na wspólnej konferencji prasowej z Zastępcą Sekretarza Generalnego ONZ Liu Zhenminem.

Cieszyński przypomniał, że jednym z celów ONZ jest zapewnienie do 2030 r. dostępu do internetu dla wszystkich, co również jest zgodne z wytycznymi Komisji Europejskiej, ale - jak podkreślił - skalę wyzwań pokazuje to, że dziś prawie 3 mld ludzi dostępu do internetu nie ma.

Liu Zhenmin ocenił z kolei, że dzięki wielostronnej i otwartej formule Szczyt IGF lepiej wesprze cyfrową transformację i lepiej przyczyni się do realizacji celów zrównoważonego rozwoju ONZ.

Jak przypomniał, hybrydowy format szczytu pozwala brać w nim udział w nim 8 tys. uczestników z całego świata, których fizycznie w Katowicach nie ma. „Dzięki nim będziemy w stanie poznać najnowsze i najważniejsze trendy w polityce cyfrowej, oraz powstające regulacje dla przestrzeni cyfrowej” - wyjaśnił. Tak szerokie grono sprawi, że efekty IGF lepiej będą wspierać cyfrową transformację i wpływać na nią - dodał Liu.

IGF (Internet Governance Forum - Światowe Forum Zarządzania Internetem) to międzynarodowe spotkanie z inicjatywy Organizacji Narodów Zjednoczonych. Jest miejscem wymiany myśli i doświadczeń w zakresie zarządzania internetem

W katowickim Międzynarodowym Centrum Kongresowym odbywa się 16. edycja szczytu, z tematem przewodnim „Internet United”. Jest to hasło-klucz uwzględniające ideę otwartego, wolnego i niepodzielonego internetu, w którym użytkownicy mogą cieszyć się swoimi prawami.

Według danych jednej z agend ONZ - Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU), podczas pandemii liczba użytkowników internetu wzrosła z 4,1 do 4,9 mld. Jednak 2,9 mld ludzi, w 95 proc. mieszkających w państwach rozwijających się pozostaje bez dostępu do internetu.(PAP)

