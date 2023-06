Kilka tygodni temu mieliśmy do czynienia z prawdopodobnie największym wyciekiem danych w historii polskiego Internetu. Do sieci trafiły miliony loginów i haseł Polaków. Dane opublikowano na cebulce, polskojęzycznym forum w sieci Tor. Ogromna baza danych, która pojawiła się na forum, zawiera miliony wierszy, z których każdy reprezentuje dane logowania do konta, najczęściej należące do kogoś z Polski. Niemal 6,5 miliona wierszy, z których prawie każdy zawiera adres strony WWW, login i hasło używane w serwisie internetowym.

Czym jest wyciek danych? Jest to sytuacja, w której poufne, osobiste informacje lub dane, które powinny być chronione, trafiają poza zamknięty system lub środowisko, w którym są przechowywane. Dane to najczęściej nasze dane osobowe, loginy, hasła, numery kont bankowych, adresy e-mail. Wyciek danych może mieć różne przyczyny, takie jak ataki hakerów, utrata lub kradzież urządzeń, błędy ludzkie lub nieodpowiednie praktyki bezpieczeństwa. Co Ci grozi i jak się przed tym ochronić? Dane pozyskane przez niewłaściwie osoby mogą posłużyć na przykład do popełniania oszustw, kradzieży tożsamości, szantażu lub innego rodzaju nadużyć. Istotne jest, aby właściwie chronić swoje dane osobowe i stosować środki ostrożności w celu minimalizowania ryzyka wycieku danych, takie jak stosowanie silnych haseł (długich ciągów niezwiązanych ze sobą słów), unikanie podawania poufnych informacji na niezaufanych stronach internetowych oraz przede wszystkim regularne aktualizowanie oprogramowania i zabezpieczeń. Bardzo ważne jest włączenie dwustopniowego uwierzytelniania w każdym serwisie które na to pozwala. Pozwoli to zabezpieczyć konta nawet w przypadku, w którym hakerzy użyli złośliwego oprogramowania do kradzieży haseł, jak w przypadku ostatniego wycieku. Twoje hasła powinny być też zróżnicowane i wskazane jest używanie różnych haseł na wielu portalach, ponieważ w przypadku wycieku zagrożone będzie jedno z Twoich kont, a nie wszystkie. W zapamiętaniu wszystkich danych logowania może pomóc Ci zaufany manager haseł. Jak sprawdzić czy moje dane są bezpieczne? To, czy nasze dane osobowe zostały udostępnione w ramach wycieków w ostatnich latach możemy sprawdzić na stronie internetowej https://haveibeenpwned.com/. Strona ta ewidencjonuje naruszenia danych i pozwala wyszukać własne informacje wprowadzając adres e-mail. Można również utworzyć alert, który będzie nas informował o przyszłych naruszeniach danych, w których pojawiają się nasze informacje. W przypadku ostatniego wycieku danych Ministerstwo Cyfryzacji stworzyło podobną usługę, dostępną pod adresem https://bezpiecznedane.gov.pl/. Aby z niej skorzystać należy zalogować się Profilem Zaufanym. Dobrym pomysłem jest również monitoring prób wyłudzenia kredytu na nasze dane, który można zamówić na stronie Biura Informacji Kredytowej - https://www.bik.pl/klienci-indywidualni/alerty-bik - radzi Macieja Góra, ekspert Instytutu Kościuszki.