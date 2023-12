Ustawa weszła w życie 23 listopada. Sześć dni później radny Porto Alegre Ramiro Rosario zdradził, że została ona napisana przez chatbota OpenAI. Co więcej, rozwiązanie problemu, nad którym głowił się od miesięcy, programowi zajęło kilkanaście sekund.

Znikające wodomierze

Polecenie, które dostał od niego ChatGPT, brzmiało: „Utwórz prawo miejskie dla miasta Porto Alegre, wywodzące się od władzy ustawodawczej, a nie wykonawczej, które zabrania Miejskiemu Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji obciążania właściciela nieruchomości za zapłaty za nowy wodomierz w przypadku jego kradzieży.”

W odpowiedzi ChatGPT zasugerował, by dać miastu 30-dniowy termin na wymianę skradzionych wodomierzy, a w przypadku niedotrzymania terminu – zwolnić mieszkańców z opłat za wodę. Następnie napisał krótki, zawierający około 250 znaków, projekt ustawy.

Radny przedstawił go jako swój, został on omówiony w odpowiednich komisjach, a osoby odpowiedzialne za stronę legislacyjną wprowadziły jedynie niewielkie zmiany w brzmieniu projektu ustawy. Na końcu jednomyślnie przyjęła go 36-osobowa rada miasta.

Sceptycy się przekonują

Po ujawnieniu faktu, że projekt został stworzony przez sztuczną inteligencję, przewodniczący rady miejskiej Hamilton Sossmeier stwierdził, że stanowi to „niebezpieczny precedens”. Miał też pretensje do Rosario, że ten zataił, kto napisał ustawę. Jednak po jej dokładnym przeanalizowaniu zmienił zdanie. „Przeczytałem ją bardzo szczegółowo i zobaczyłem, że niestety lub na szczęście będzie to trend”.

Rosario tłumaczył, że nie chciał zdradzić, że projekt został wygenerowany przez ChatGPT, ponieważ obawiał się, że uprzedzenia prawodawców na temat sztucznej inteligencji mogły uniemożliwić w ogóle jej głosowanie.

„Ogłaszając, że sztuczna inteligencja napisała tekst dopiero po jego pełnej akceptacji i usankcjonowaniu przez burmistrza, zapewniłem przebieg procesu bez jakiejkolwiek ingerencji z zewnątrz” – powiedział.

Stwierdził też, że jest wielkim zwolennikiem AI, a tym eksperymentem chciał pokazać, że sztuczna inteligencja może odciążyć w pracy urzędników i umożliwić skupienie im się na rozwiązywaniu bardziej istotnych problemów.