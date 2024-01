Według analityków amerykańskiej firmy Jefferies cytowanych przez Bloomberg, sprzedaż iPhonów w Chinach drastycznie zmalała. Jest to spowodowane stosunkowo słabym przyjęciem serii 15, przez co w ujęciu rok do roku spadek wynosi aż 30 proc. Zdaniem firmy tendencja ta utrzyma się też w tym roku.

Reklama

Chińczycy znów pokochali Huawei

Na przeciwległym biegunie jest Huawei. Ten producent odnotował imponujący wzrost sprzedaży, spowodowany głównie ciepłym przyjęciem linii Mate 60. Zdaniem analityków główną przyczyną jest… lokalny patriotyzm, który przyciągnął ludzi do flagowca Huawei wyposażonego w wyprodukowany w tym kraju procesor obsługujący 5G. Jefferies oszacował, że firma dostarczy na rynek 35 milionów sztuk smartfonów, a liczba ta mogłaby być jeszcze większa, gdyby nie ograniczenia w dostępności procesorów.

Reklama

/> />

Sprzedaż smartfonów w Chinach ubiegłym roku zanotowała bardzo duże spadki. Najbardziej dostało się Apple, które odnotowało aż 24 proc. różnicę in minus. Największy, bo aż 32 proc. wzrost sprzedaży, odnotował właśnie Huawei, na plusie były jeszcze Xiaomi i Honor.

Apple przegrywa z Microsoftem

Apple traci również na rynkach światowych. Firma zanotowała 1-proc. spadek cen akcji, ale to wystarczyło, by w rankingu najcenniejszych spółek publicznych na świecie pod względem wartości rynkowej wyprzedził ją Microsoft. Jego wartość to obecnie 2,87 biliona dolarów. Kapitalizacja Apple spadła poniżej 3 bilionów dolarów, to jedyna firma, której udało się przekroczyć tę granicę.

/> />

W listopadzie Apple raportowało o mniejszym niż spodziewany popycie na iPady i smartwatche. Przychody z komputerów Mac również odnotowały znaczny spadek w porównaniu z rokiem poprzednim.