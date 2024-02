Uwielbiany przez wiele osób na całym świecie ChatGPT wciąż się rozwija. Dzięki najnowszej funkcji rozmowa z nim nie będzie przypominać Dnia Świstaka. W tym filmie Bill Murray budził się rano zawsze tego samego dnia i każdą interakcję z napotkanym człowiekiem musiał zaczynać od nowa, w dodatku ze świadomością, że kolejnego dnia ta osoba nie będzie już tego pamiętać…

Rozmowa na poziomie

Podobnie jest z ChatemGPT – rozmawiając z nim, każdorazowo zaczynamy od zera. Dlatego jego twórcy, czyli OpenAI, postanowili to zmienić i dać mu funkcję pamięci. Oznacza to, że będzie on teraz w stanie zapamiętać rzeczy związane z rozmówcą i rozmowami np. nasze ulubione filmy, reżyserów, muzykę, potrawy i będzie w stanie wykorzystać tę wiedzę podczas rozmowy w odpowiednim kontekście. Można też będzie po prostu wydać mu polecenie, by zapamiętał konkretną rzecz – imię żony, dziecka czy miejsce pracy.

Podczas rozmowy z ChatGPT możesz poprosić go o zapamiętanie czegoś konkretnego lub pozwolić mu samodzielnie zebrać szczegóły. Pamięć ChatGPT będzie coraz lepsza, im częściej będziesz z niej korzystać, a z biegiem czasu zaczniesz zauważać poprawę – czytamy na blogu OpenAI.

Co z naszą prywatnością?

Ale oczywiście pojawiają się też obawy o to, że OpenAI będzie zbierało o nas zbyt dużo danych i tworzyło nasz profil, który potem będzie np., wykorzystywany w celach reklamowych, ubezpieczeniowych itp.

OpenAI zapewnia jednak, że wyszkoliło system tak, aby nie zapamiętywał wrażliwych informacji, np. o zdrowiu. Dodatkowo użytkownik będzie miał pełną kontrolę nad pamięcią chata. Zawsze będzie można zapytać, co o nas wie, powiedzieć mu, by coś zapomniał lub zrobić to samemu – w ustawieniach pojawi się bowiem sekcja zarządzania pamięcią. Udostępniony zostanie również tryb incognito.

Domyślnie pamięć ma być włączona, ale użytkownik w każdym momencie będzie mógł po prostu wyłączyć tę funkcję. W tym momencie jest ona testowana na małej grupie osób a OpenAI nie zdradziło na razie kiedy zostanie ona udostępniona wszystkim.