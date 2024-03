Postępy w sztucznej inteligencji i ograniczenia

W ostatnich latach sztuczna inteligencja (AI) poczyniła ogromne postępy. Systemy AI potrafią teraz rozpoznawać obrazy, tłumaczyć języki, pisać teksty, a nawet komponować muzykę. Jednak pomimo tych imponujących osiągnięć, roboty wciąż pozostają w tyle za systemami AI działającymi w oprogramowaniu.

Obecne roboty są zazwyczaj zaprogramowane do wykonywania określonych zadań i nie są w stanie samodzielnie uczyć się i dostosowywać do nowych sytuacji. Wynika to z kilku czynników. Roboty nie posiadają "mózgu" o ogólnym przeznaczeniu, który pozwalałby im na rozumienie i uczenie się różnych rzeczy. Maszyny mają ograniczoną zdolność postrzegania otoczenia. Nie potrafią one tak dobrze widzieć, słyszeć i interpretować świat jak robią to ludzie. Wreszcie – istotny jest brak umiejętności uczenia się. Roboty nie są w stanie uczyć się na podstawie doświadczeń w taki sam sposób jak ludzie.

Uniwersalny Model AI dla Robotów

Startup o nazwie Physical Intelligence chce zrewolucjonizować robotykę, tworząc uniwersalny model AI, który może być zastosowany do szerokiej gamy robotów i maszyn. Model ten ma na celu dodanie robotom inteligencji i zdolności do wykonywania różnorodnych zadań, w tym: manipulowania przedmiotami, poruszania się w otoczeniu, współpracy z ludźmi, czy wreszcie uczenia się nowych umiejętności

Physical Intelligence wykorzystuje innowacyjne podejście do budowy modeli AI dla robotów. Firma łączy techniki znane z budowy modeli językowych, takich jak Transformer, z autorskimi rozwiązaniami w zakresie sterowania i instruowania maszyn.

Model AI firmy Physical Intelligence będzie uczyć się z obserwacji i interakcji z otoczeniem. Roboty wyposażone w ten model będą w stanie rozpoznawać obiekty i ich właściwości, rozumieć instrukcje i polecenia, planować i wykonywać zadania, a nawet uczyć się na podstawie błędów.

Potencjalne zastosowania

Inteligentne roboty stworzone przez Physical Intelligence mogą mieć szerokie zastosowanie w różnych dziedzinach, takich jak: logistyka (automatyzacja magazynów i transportu), produkcja (zarówno montaż, jak i kontrola jakości), opieka zdrowotna (rehabilitacja i opieka nad pacjentami) lub usługi domowe (np. sprzątanie i gotowanie).

Wyzwania i konkurencja

Physical Intelligence stoi w obliczu wielu wyzwań. Jednym z nich jest zebranie dużej ilości danych do trenowania modelu AI. Konieczne będzie także bez wątpienia opracowanie efektywnych algorytmów sterowania robotami, czy też zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności robotów.

Firma ma jednak silną konkurencję ze strony innych firm, które również pracują nad rozwojem robotyki AI. Chodzi tu przede wszystkim o Teslę. Firma Elona Muska produkuje roboty humanoidalne Optimus. Innymi konkurentami mogą okazać się Boston Dynamics (znani z zaawansowanych robotów czworonożnych) i Agility Robotics - ta firma produkuje roboty dwunożne Digit.