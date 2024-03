Nie ChatGPT był pierwszym komputerem w historii, który uzyskał samoświadomość, lecz HAL 9000. Zarządzał on statkiem wysłanym na przełomie XX i XXI w. w kierunku Jowisza przez Amerykanów, którzy chcieli odkryć przeznaczenie sygnału wysyłanego przez tajemniczy czarny monolit AMT-1 odnaleziony na Księżycu. HAL 9000 nie miał emocji, żądz i pragnień. Jego energia skupiona była całkowicie na realizacji celu misji. Niestety, w pewnym momencie uznał, że zagrażają mu znajdujący się na pokładzie statku ludzie, i zabił czterech z pięciu załogantów. Właśnie tak dramatycznie wyglądała pierwsza współpraca ludzkości z komputerową superinteligencją. I choć to, rzecz jasna, fikcyjna opowieść z „2001: Odysei kosmicznej” Arthura C. Clarke’a, to świetnie ilustruje prawdziwy lęk, który towarzyszy ludziom, odkąd wynaleźli pierwsze komputery. Pal licho, że AI zabierze nam pracę. Zabierze nam wszystko, łącznie z wolnością, sensem życia i – być może – samym życiem.

W marcu 2024 r. strach zyskał nowego żywiciela. Jego imię to Claude 3 Opus.