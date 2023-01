Reklama

Hiszpania

Na podstawie danych nt. „najbardziej słonecznych” miast w Europie pierwsze miejsce zajęło hiszpańskie Alicante, w którym słońce świeci średnio przez 349 godz./ miesięcznie, a średnia roczna temperatura to 19 st. C.

W rankingu z hiszpańskich miast znalazły się także:

Murcja (ok. 346 godz./miesięcznie ze słońcem; średnia roczna temperatura 19 st. C)

(ok. 346 godz./miesięcznie ze słońcem; średnia roczna temperatura 19 st. C) Malaga (ok. 345 godz. /miesięcznie ze słońcem; średnia roczna temperatura 19 st. C)

(ok. 345 godz. /miesięcznie ze słońcem; średnia roczna temperatura 19 st. C) Walencja (ok. 343 godz./ miesięcznie ze słońcem; średnia roczna temperatura 19 st. C)

(ok. 343 godz./ miesięcznie ze słońcem; średnia roczna temperatura 19 st. C) Las Palmas (ok. 341 godz./ miesięcznie ze słońcem; średnia roczna temperatura 21 st. C)

(ok. 341 godz./ miesięcznie ze słońcem; średnia roczna temperatura 21 st. C) Grenada (ok. 341 godz./ miesięcznie ze słońcem; średnia roczna temperatura 16 st. C)

Włochy

„Najbardziej słonecznym” włoskim miastem – jak podaje Statista – jest Katania na Sycylii (347 godz./miesięcznie; średnia roczna temperatura 19 st. C).

W zestawieniu z włoskich miast na listę trafiły też:

Mesyna (ok. 345 godz./miesięcznie ze słońcem; średnia roczna temperatura 19 st. C)

(ok. 345 godz./miesięcznie ze słońcem; średnia roczna temperatura 19 st. C) Palermo (ok. 340 godz./miesięcznie ze słońcem; średnia roczna temperatura 19 st. C)

Francja

W dziesiątce „najbardziej słonecznych” miast w Europie znalazło się także miejsce we Francji – Nicea, położona nad Morzem Śródziemnym (ok. 342 godz./miesięcznie ze słońcem; średnia roczna temperatura 16 st. C).