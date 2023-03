Reklama

Rozdawanie biletów jest częścią kampanii „Hello Hong Kong”, mającej na celu promocję miasta jako centrum turystycznego i przyciągnięcie turystów. Airport Authority Hong Kong zakupił bilety w 2020 roku w ramach pakietu ratunkowego o wartości 2 miliardów HKD dla przemysłu lotniczego.

Kto pierwszy w kolejce po darmowe bilety?

Na początku adresatami akcji będą mieszkańcy Tajlandii i sąsiednich państw azjatyckich. Cathay ma rozdać w marcu 80 tys. biletów w obie strony, z czego 17,4 tys. zostanie przydzielonych mieszkańcom Tajlandii. Następnie akcja zostanie rozszerzona na kolejne kraje. W tym tygodniu materiały informacyjne o akacji zostaną dostarczona do Singapuru i Filipin, a w kolejnych dniach do innych pobliskich krajów azjatyckich.

Linie Hong Kong Airlines od środy rozpoczęły dystrybucję biletów do mieszkańców Tajlandii, Filipin i Wietnamu. Przewoźnik nie ujawnił, ile biletów zostanie rozdanych do poszczególnych krajów. Greater Bay Airlines rozdadzą bilety na Tajwan w maju, a następnie, w lipcu, oferta ruszy w Korei Południowej. HK Express dołączy do kampanii w kwietniu, ale nie ujawnił żadnych szczegółów.

Bezpłatne bilety zostaną otwarte dla mieszkańców Chin kontynentalnych w kwietniu. Około 80 tys. biletów będzie dostępnych dla mieszkańców Hongkongu w lipcu, choć nie jest jasne, na jakich trasach będą one ważne. Władze nie podały również powodu różnych terminów i kolejności rozdawania materiałów informacyjnych.

Jak aplikować?

Cathay wymaga rejestracji na swojej stronie internetowej i wzięcia udziału w quizie składającym się z trzech pytań. Bilety będą dystrybuowane na zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy” dla tych, którzy udzielą prawidłowych odpowiedzi. Każdy wnioskodawca może zgłosić tylko jedno zgłoszenie. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni na stronie internetowej kampanii 3 kwietnia i tego samego dnia otrzymają wiadomość e-mail z potwierdzeniem.

Linie Hong Kong Airlines będą również rozdawać bilety na zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy”.

Kto jest uprawniony i inne warunki?

Cathay mówi, że uczestnicy muszą mieć co najmniej 18 lat, a każdy zwycięzca może otrzymać tylko jeden bilet. Zwycięzcy nadal muszą płacić podatki i dopłaty, a bilety nie podlegają zwrotowi, wymianie na gotówkę ani przeniesieniu. Nie możesz również podwyższyć klasy miejsca za gotówkę lub za wylatane wcześniej mile.

Czy bilety tracą ważność?

Tak, według Cathay. Zwycięzcy otrzymają unikalny kod e-mailem po rozpoczęciu okresu wykupu. Należy go następnie wykorzystać w ciągu miesiąca, aby otrzymać bilet.

Przy rezerwacji biletu minimalny pobyt w Hongkongu to dwa dni, a maksymalny to siedem dni, mówi Cathay. Zwycięzcy są zobowiązani do odbycia podróży w ciągu dziewięciu miesięcy od otrzymania wiadomości e-mail zawierającej kod realizacji. Opłaty za zmianę rezerwacji wynoszą 1200 HKD (150 USD).

Dlaczego Hongkong to robi?

Turystyka tradycyjnie wnosiła duży wkład do kasy Hongkongu, ale trzy lata ograniczeń Covid sprawiły, że miasto zostało w dużej mierze zamknięte na świat zewnętrzny i zrujnowało jego gospodarkę, pozostawiając go w tyle za lokalnym rywalem, Singapurem.

Gospodarka Hongkongu skurczyła się o 3,5 proc. w 2022 r. po raz trzeci w ciągu czterech lat. Hongkong miał też ogromny deficyt w wysokości 140 miliardów HKD w latach fiskalnych 2022-2023, około trzy razy wyższy niż wynosiły pierwotne szacunki rządu.