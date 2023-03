"Turystyka przyjazdowa z Niemiec w 2022 roku wróciła do poziomu sprzed pandemii koronawirusa - mieliśmy ok. 3 milionów odwiedzających z Niemiec, jest to bardzo pozytywna informacja. Stanowi dla nas pozytywne zaskoczenie. Ten fakt, że przyjechało do nas prawie trzy miliony turystów z Niemiec podkreślamy na największych światowych targach turystycznych ITB w Berlinie. Mamy na nich około 50 wystawców" - podkreślił szef ośrodka POT w Berlinie.

Konrad Guldon w rozmowie z PAP zwrócił uwagę, że "Polska jest krajem bardzo atrakcyjnym turystycznie, a dzięki inwestycjom infrastrukturalnym ta atrakcyjność ostatnio jeszcze wzrosła".

Przykładem może być droga S6, która połączyła Kołobrzeg z siecią niemieckich autostrad, to jest ogromnie ważne dla turystyki. "Mamy przekop Mierzei Wiślanej, który umożliwia turystykę wodną do Elbląga. Mamy na ukończeniu tunel pod Świnoujściem, który umożliwi dużo większą dostępność komunikacyjną do tego kurortu, bardzo popularnego wśród Niemców. Jest cały szereg takich inwestycji, które przekładają się na turystykę. Polska przede wszystkim jest postrzegana jako kraj stabilny i atrakcyjny, a inwestycje tę atrakcyjność jeszcze zwiększają".

"Warto też wspomnieć, że ceniona jest polska gościnność" - powiedział Konrad Guldon. Na Polskę należy też patrzeć przez pryzmat bardzo dobrych produktów po przystępnej cenie. "Stosunek jakości do ceny bardzo wyróżnia nasz kraj na tle innych. I to wykazują badania. Za euro wydanie w Polsce możemy mieć więcej niż za euro wydane w innym miejscu".

Na targach w Berlinie prezentują się polskie regiony, np. Wielkopolska, Mazury, Dolny Śląsk, Świętokrzyskie, Małopolska z Krakowem, który w tym roku szczególnie podkreśla, że będzie gospodarzem Igrzysk Europejskich.

We wtorek na Targach Turystycznych ITB z przedstawicielami polskiej branży turystycznej spotkał się ambasador RP w Berlinie Dariusz Pawłoś. "Na polskim stoisku narodowym odbyłem rozmowy m.in. z przedstawicielami województw, regionalnych izb turystycznych oraz miast. Spotkanie z prezesem POT p. Rafałem Szmytke było okazją do omówienia dotychczasowej bardzo dobrej współpracy z Polską Organizacją Turystyczną oraz wspólnych projektów na 2023 r." - poinformował ambasador na Facebooku. Dyplomata podkreślił "otwartość i pełne wsparcie" ze strony polskiej ambasady w promocji turystyki. "Niemieccy turyści są jedną z ważniejszych grup zagranicznych turystów odwiedzających nasz kraj" - podkreślił.

Z Berlina Berenika Lemańczyk