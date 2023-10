"[W Tatrach] Jest bardzo ślisko. Dodatkowe utrudnienie stanowi silny wiatr oraz niski pułap chmur, ograniczający widzialność w partiach graniowych. Na leśnych odcinkach szlaków występuje miejscami błoto oraz kałuże, ale tu również mogą wystąpić oblodzenia, zwłaszcza w godzinach porannych" – brzmi komunikat TPN. W poniedziałek rano temperatura na Kasprowym Wierchu wynosiła jeden stopień mrozu, a w Zakopanem termometry pokazywały 3 st. Od środy zapowiadany jest ponowny wzrost temperatur; na szczytach do 11 st. C a w Zakopanem do 17 st.

Reklama

"Poprószyło w Beskidach, ale nie na tyle, żeby mówić już o jakiejkolwiek pokrywie. Śnieg na przemian z deszczem padał na Pilsku, Babiej Górze, Rysiance. Na szlakach warunki są trudne. Temperatura wynosiła rano 1 stopień. Zachmurzenie było pełne. Widoczność ograniczona" – podali goprowcy.

Turyści, która wybiorą się na szlak, muszą się odpowiednio przygotować. Należy mieć przy sobie nieprzemakalną kurtkę i ciepłą odzież. Szczególnie ważne jest obuwie. Niezbędny jest zapas płynów; przy aktualnej temperaturze najlepiej, by było to coś ciepłego. Turyści powinni mieć przy sobie naładowany telefon komórkowy z aplikacją "Ratunek" i powerbank. Na smartfonach warto zainstalować aplikacje z prognozami pogody i radarami burzowymi. W razie wypadku można wezwać GOPR dzwoniąc pod bezpłatny numer telefonu alarmowego: 985 lub 601 100 300.

Reklama

autorzy: Szymon Bafia, Marek Szafrański