W piątek w Budapeszcie temperatury w ciągu dnia mogą dochodzić do 36 stopni Celsjusza, w sobotę do 37 stopni, a w niedzielę nawet do 38 stopni. Termometry będą pokazywać powyżej 30 stopni w różnych częściach kraju do wtorku; w niektórych regionach spodziewane są również burze.

W opublikowanym oświadczeniu zwrócono również uwagę, że z powodu upałów szczególnie zagrożone są małe dzieci, osoby starsze, kobiety w ciąży i osoby z chorobami układu krążenia. W zaleceniach dla ludności wskazano na picie większej ilości płynów, unikanie słońca, szczególnie w godzinach południowych, oraz przebywanie przynajmniej przez kilka godzin dziennie w klimatyzowanych pomieszczeniach.

W siedmiu komitatach (węgierskich odpowiednikach województw) obowiązują ponadto ograniczenia w zakresie rozpalania ognisk, m.in. na terenach przyległych do obszarów leśnych – poinformowała Krajowa Dyrekcja Generalna Zarządzania Kryzysowego.

Z Budapesztu Marcin Furdyna