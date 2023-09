Nienotowane wcześniej upały zanotowano w głównych miastach stanów Roraima, Goias, Sao Paulo, a także w Mato Grosso do Sul.

Reklama

W piątek władze federalne wezwały obywateli do uważnego śledzenia alertów lokalnych służb, a także do stosowania się do ich wskazówek. Przestrzegły przed dalszym nasileniem się upałów i wzrostem temperatury powietrza “do wyjątkowego poziomu, zagrażającego życiu ludności”.

Ministerstwo zdrowia Brazylii zaapelowało do mieszkańców kraju o unikanie przebywania na słońcu oraz o częste picie płynów w związku z utrzymującymi się na większości terytorium kraju upałami.

Reklama

W najbliższych dniach mogą paść kolejne rekordy temperatury

W piątek służby meteorologiczne Brazylii podały, że w najbliższych dniach mogą paść kolejne rekordy temperatury powietrza, a słupek rtęci przekroczyć może poziom 45 st. C.

Spodziewają się, że podczas najbliższego weekendu zostanie pobity brazylijski rekord upałów wynoszący 44,8 st. C. Zanotowano go w 2020 r. w stanie Mato Grosso, na środkowym zachodzie.

“W nadchodzący weekend, szczególnie w niedzielę, Brazylia będzie jednym z najgorętszych miejsc na Ziemi, z temperaturami powietrza zbliżonymi do takich państw, jak Arabia Saudyjska, Irak oraz Iran”, poinformował cytujący synoptyków portal MetSul.