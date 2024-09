W tegorocznym zestawieniu najwięcej hoteli na liście (19) znajduje się w Azji. Kolejne najliczniej reprezentowane regiony to: Europa (13), Ameryka Północna (9), Afryka i Oceania (po 4) oraz Ameryka Południowa (1). Na liście najlepszych hoteli nie znalazł się ani jeden hotel z Polski.

Tytuł "World’s Best" ma charakter subiektywny

Zespół World’s 50 Best prosi 600 anonimowych jurorów o ocenę siedmiu najlepszych hoteli, w których zatrzymali się w ciągu ostatnich 18 miesięcy. To system, który faworyzuje łatwo dostępne destynacje, duże miasta i nowe hotele z siłą marketingową. Dlatego tytuł "World’s Best" ma charakter subiektywny.

To w pewnym sensie wyjaśnia wyniki. Duża część listy była znana z zeszłorocznej edycji, co dowodzi, że wpływowi profesjonaliści z branży turystycznej czują potrzebę zobaczenia najwyżej ocenianych miejsc, których jeszcze nie odwiedzili, tworząc rodzaj komory echa pozytywnych opinii.

Najlepszy hotel świata

W tym roku tytuł najlepszego hotelu na świecie według „50 Best” otrzymał Capella Bangkok.

Capella należy do grupy nowych kurortów nadrzecznych w Bangkoku. Każdy z pokoi ma widok na rzekę Chao Praya, a wśród oferty pięć opcji gastronomicznych znajduje się francuska restauracja z jedną gwiazdką Michelin prowadzoną przez szefa kuchni Mauro Colagrec. Hotel oferuje także spa o nazwie Auriga i siedem willi nad rzeką z prywatnymi basenami.

Hotel Capella Bangkok awansował o 10 miejsc, z 11. miejsca na liście na 2023 r.

Największe zaskoczenie na liście

Biorąc pod uwagę sposub tworzenia zestawienia największym zaskoczeniem na liście były najbardziej odległe kurorty, takie jak Kokomo Private Island na Fidżi (nr 50), Suján Jawai w Radżastanie w Indiach (nr 43), i Six Senses Zighy Bay w Omanie (nr 45).