Co to jest noctourism?

Noctourism odnosi się do aktywności turystycznych, które odbywają się w nocy. To na przykład nocne zwiedzanie zabytków, wycieczki przyrodnicze po zmroku, imprezy kulturalne czy festiwale światła. Jest to odpowiedź na rosnącą potrzebę poszukiwania unikalnych doznań oraz maksymalizacji czasu spędzanego na eksploracji nowych miejsc.

Nowy trend korzysta z różnych atutów poszczególnych miejsc, takich jak kultura, historia, przyroda czy technologia. Noctourism staje się szczególnie atrakcyjny w miastach oferujących bogatą ofertę nocnych atrakcji, jak również na obszarach naturalnych, gdzie nocne obserwacje przyrody są unikalnymi doświadczeniami.

Tempo rozwoju noctourismu

Noctourism rozwija się bardzo szybko. Booking określił go najważniejszym trendem w turystyce na 2025 rok. Z badania przeprowadzonego przez firmę wynika, że dwóch na trzech turystów rozważa podróż do miejsc, które umożliwią nocne aktywności takie jak obserwacja gwiazd czy wydarzenia astronomiczne – czytamy w CNBC.

Według firmy Wayfairer Travel noctourism doświadczył w zeszłym roku wzrostu zainteresowania o 25%. Popularność szybko zyskują nocne nurkowania czy dzikie safari.

Nocne wydarzenia kulturalne

Jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się segmentów noctourismu są wydarzenia kulturalne. Festiwale światła organizowane w takich miastach jak Berlin, Sydney czy Lyon przyciągają tysiące turystów. W 2023 roku Festiwal Świata w Sydney zgromadził ponad 2,3 miliona uczestników, co stanowi wzrost o 15% w stosunku do roku poprzedniego.

W miastach turystycznych, takich jak Paryż czy Londyn, popularne stają się nocne wycieczki po muzeach. W 2022 roku Luwr odnotował ponad setki tysięcy odwiedzających w ramach nocnych seansów.

Nocna przyroda i ekoturystyka

Nie tylko miasta czerpią korzyści z nocnej turystyki. Parki narodowe, takie jak Yellowstone w USA organizują nocne spacery, obserwacje gwiazd oraz zwiedzanie z przewodnikiem. Tego typu atrakcje są szczególnie popularne wśród osób zainteresowanych astronomią. W 2021 roku w Yellowstone sprzedano ponad 30 tysięcy biletów na nocne wycieczki, co oznacza wzrost o 25% w porównaniu z rokiem 2019.

Technologia w noctourismie

Rozwój noctourismu byłby niemożliwy bez nowoczesnych technologii. Aplikacje mobilne, takie jak te umożliwiające rezerwacje nocnych wycieczek, stały się standardem. W 2023 roku ponad 60% rezerwacji tego typu atrakcji zostało dokonanych online. Wykorzystanie technologii VR (Virtual Reality) i AR (Augmented Reality) podczas nocnego zwiedzania dodaje nowoczesnego wymiaru tradycyjnym atrakcjom.

Biznesowe korzyści z turystyki nocnej

Dane wskazują, że miasta inwestujące w infrastrukturę umożliwiającą nocną turystykę odnotowują wzrost przychodów z tego obszaru o 12-15% rocznie. Przykładowo, Berlin w 2022 roku zarobił około 250 milionów euro z wydarzeń odbywających się po zmroku, co stanowi 18% całkowitych przychodów z turystyki w mieście.