Sukces Pekinu zapiera dech w piersiach. W zeszłym roku samochody elektryczne stanowiły jedną czwartą wszystkich samochodów osobowych sprzedanych w Chinach. Udział pojazdów EV w sprzedaży nowych aut w Chinach był znacznie wyższy niż na innych rynkach. W USA jeden na siedem sprzedany samochód miał napęd elektryczny, natomiast w Europie jeden na osiem nowych aut to był elektryk.

Reklama

Chiny największym rynkiem samochodów elektrycznych

W ocenie ekspertów w najbliższej przyszłości elektryfikacja chińskiej motoryzacji ma jeszcze przyspieszyć. HSBC spodziewa się, że wskaźnik penetracji EV w drugiej co do wielkości gospodarce świata osiągnie 90 proc. do 2030 roku.

Reklama

Łącznie z hybrydami typu plug-in, sprzedaż ekologicznie czystych samochodów w Chinach osiągnęła w 2022 roku 5,67 miliona, co stanowi ponad połowę wszystkich globalnych dostaw. Według prognoz BloombergNEF Państwo Środka będzie odpowiadać za około 60 proc. z 14,1 miliona nowych samochodów elektrycznych sprzedanych na świecie w tym roku.

Główne powody sukcesu Chin

Sukces Chińczyków nie leży tylko po stronie konsumentów. Produkcja również się rozwija w szybkim tempie. Chińskie marki stanowią około połowy wszystkich pojazdów elektrycznych sprzedawanych na całym świecie, podali analitycy HSBC.

Kolejny czynnik wspomagający adopcję pojazdów elektrycznych to odpowiednia infrastruktura. Chiny mają największą sieć ładowania na świecie. Tylko w 2022 r. w Chinach przybyło 649 tys. publicznych ładowarek, co stanowi ponad 70 proc. wszystkich instalacji wykonanych na świecie w tym roku.

Zachęceni wielkimi postępami, producenci pojazdów elektrycznych zalali Chiny nowymi modelami, a w tym roku rozgorzała wojna cenowa, bo firmy próbują wyprzedzić swoich rywali.

/> />

Oto bliższe spojrzenie na chińskie podejście „kija i marchewki” do rozwoju pojazdów elektrycznych.

Zachęty dla pojazdów elektrycznych

Subsydia konsumenckie: program, który działał przez dekadę, umożliwiał nabywcom pojazdów elektrycznych zwrot aż 60 tys. juanów (8 375 USD). Chociaż dotacje krajowe zakończyły się w 2022 r., samorządy lokalne w miejscach, takich jak Szanghaj, nadal udzielają rabatów w wysokości do 10 tys. juanów.

Ulgi podatkowe: do 2025 r. zniesiono standardową 10-procentową opłatę podatkową w przypadku zakupu ekologicznych samochodów poniżej 300 tys. juanów, a w latach 2026 i 2027 powróci ona w wysokości 5 proc. Ulgę podatkową obowiązującą od 2014 r. szacuje się na 835 miliardów juanów do końca 2027 roku.

Dotacje dla producentów: bezpośrednie wsparcie rządowe dla producentów pojazdów elektrycznych pomogło wielu rozpocząć działalność. Pojawiło się mnóstwo firm, z ponad 500 markami pojazdów elektrycznych, które zalały rynek w 2019 r. W tej masie przedsiębiorstw pojawiły się firmy takie jak BYD Co. Firma z siedzibą w Shenzhen stała się najlepiej sprzedającą się marką w Chinach, kończąc wieloletnie panowanie Volkswagena.

Infrastruktura: Powszechnie dostępne, dotowane przez rząd stacje ładowania zmniejszają koszty kierowców i zmniejszają niepokój o zasięg pojazdów EV. Standardy ładowania są jednolite dzięki umowom z producentami, więc wszyscy korzystają z tych samych wtyczek. Pod koniec maja Chiny miały 6,36 miliona ładowarek EV, więcej niż gdziekolwiek indziej na świecie. Znaczna część stacji ładowania należy do państwa, które jest czwartym co do wielkości właścicielem sieci ładowarek.

Zakupy rządowe: Niektóre samorządy lokalne w 100 procentach przekształciły swój transport publiczny i floty taksówek na pojazdy elektryczne i zachęciły lokalne firmy do zakupu pojazdów elektrycznych lub hybrydowych typu plug-in. Rezultatem był stabilny biznes dla producentów pojazdów elektrycznych, takich jak BYD, który produkuje również autobusy, oraz Guangzhou Automobile.

Utrudnienia dla pojazdów spalinowych

Przeszkody dla aut spalinowych: Kupowanie i posiadanie samochodów napędzanych benzyną jest coraz mniej atrakcyjne. Miasta walczą z korkami, ograniczając liczbę samochodów na drogach napędzanych za pomocą silników spalinowych, organizując loterię na nowe tablice rejestracyjne w Pekinie i system aukcyjny w Szanghaju. Na aukcjach w Szanghaju w ciągu pierwszych pięciu miesięcy ubiegłego roku zakup prawa do jazdy samochodem spalinowym kosztował średnio 92 780 juanów. Z kolei kierowcy pojazdów elektrycznych mogą z łatwością otrzymać zieloną tablicę rejestracyjną, która świadczy o ich przyjazności dla środowiska.

Kary dla producentów: Chiny wprowadziły w 2017 r. system kar i zachęt dla przemysłu samochodowego, który przyznaje punkty za produkcję czystych samochodów i kary za produkcję samochodów, które zużywają dużo paliwa. Samochody producentów z oceną negatywną mogą zostać wycofane z rynku. Aby uniknąć kary, producenci mogą kupować punkty od rywali z pozytywnymi wynikami, takich jak Tesla czy BYD. Ale to może sporo kosztować. Państwowa firma Chongqing Changan Automobile straciła 4000 juanów zysku na każdym sprzedanym samochodzie w 2020 r., ponieważ kupiła punkty od innych producentów, aby uniknąć kary.