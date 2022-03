Obserwując rynek nieruchomości premium, możemy zauważyć, że rozwija się on bardzo dynamicznie. Jakie kryterium poszukiwań wśród kupujących jest według pana najistotniejsze?

To przede wszystkim jakość, dlatego w NOHO INVESTMENT postanowiliśmy wejść z nią na rynek w zupełnie nowym wymiarze. Zdecydowaliśmy, że zaproponujemy inwestycje unikalne na skalę europejską. Takie, które znajdują się nie tylko w prestiżowych miejscach, lecz przede wszystkim opierają się na założeniu bezkompromisowości w kwestii standardu. Podjęliśmy wyzwanie i wkroczyliśmy z przekonaniem, że od nas zaczyna się nowa kategoria deweloperów. Wizjonerów, patrzących na jakość i stawiających na pierwszym miejscu potrzeby mieszkańców.

Są państwo obecni w Krakowie, Katowicach, we Wrocławiu i w Warszawie. Czego możemy się spodziewać, przeglądając ofertę?

Nasze inwestycje to nie tylko przestrzeń, w której się mieszka, ale przede wszystkim miejsca, w których się żyje i które są wrośnięte w tkankę miasta. Tworzymy je tak, by sprzyjały sąsiedzkim relacjom. Dajemy mieszkańcom poczucie bezpieczeństwa i komfortu.

Czy według pana nieruchomości premium to przede wszystkim inwestycja, a dopiero później ewentualne miejsce do mieszkania?

Jeśli ktoś dzisiaj myśli o inwestowaniu w nieruchomości, to znaczy, że chce dobrze ulokować swoje środki i my to umożliwiamy. Nasze DNA nie pozwala nam iść na kompromisy. Jakość to wartość nadrzędna, dlatego nasza oferta tak bardzo różni się od pozostałych. Nie chodzi tylko o ogólne podejście, ale o detale, bo właśnie jakość tkwi w szczegółach. W doborze materiałów, dbałości o każdy szczegół, o mądre, dobrze przemyślane projekty. Ostatecznym celem jest zawsze tworzenie miejsc, które przerosną oczekiwania najbardziej wymagających nabywców. Prosty przykład – we wspomnianej już wcześniej inwestycji w Krakowie, przy ul. Dolnych Młynów, zamierzamy zasadzić zieleń na niespotykaną dotąd skalę. Planujemy stworzyć przestrzeń relaksu i oddechu w wielkim mieście. Zaprojektować ogród, który w połączeniu z powstającym w pobliżu parkiem im. Wisławy Szymborskiej stworzy unikalny zielony miejski ekosystem. Skala tego przedsięwzięcia jest ogromna, ale wiemy, że efekt będzie spektakularny z ogromną korzyścią nie tylko dla mieszkańców naszej inwestycji, ale również dzielnicy i miasta.

Jak w standardzie premium powinna wyglądać przestrzeń wspólna, o której pan wspomniał?

Chyba wszyscy jesteśmy zgodni co do tego, że człowiek jest istotą społeczną, lubi i potrzebuje przebywać w gronie rodziny, przyjaciół, znajomych. Tworzymy przestrzenie, w których można cieszyć się komfortem i korzystać z nich nie tylko wraz z rodziną, ale również z sąsiadami. To, co w naszych inwestycjach mieszkańcy będą mieć do dyspozycji, to chociażby przestronne lobby o wnętrzu zamkniętym w prostych i funkcjonalnych formach, pokój klubowy – czyli wielofunkcyjną przestrzeń przeznaczoną do wspólnego spędzania wolnego czasu, coworking wraz z czytelnią – przeznaczone dla zapracowanych i tych, którzy lubią w ciszy usiąść z ulubioną książką, pokój gier – miejsce rozrywki, które daje możliwość doskonałego spędzania wolnego czasu, salę kinową, gdzie będziemy mogli obejrzeć swój ulubiony film, serial czy ważne wydarzenie sportowe oraz stworzoną z myślą o najmłodszych strefę dla dzieci z placami zabaw. Dla aktywnych mieszkańców naszych inwestycji stworzymy strefę wellness z siłownią i salą do fitnessu, wyposażoną w wysokiej klasy sprzęt sportowy. Ważnym elementem jest także obecność stref przeznaczonych wyłącznie do relaksu, jak np. nowoczesna sauna fińska czy specjalnie przygotowany pokój do masażu. Tworzymy po prostu dobre miejsca do życia.

Jak pana zdaniem obecna sytuacja na świecie wpływa na rynek nieruchomości z segmentu premium?

Pomimo tego, czym świat nas zaskakuje, rynek nieruchomości nadal jest w fazie dużego wzrostu i przestrzeń dla segmentu premium jest ogromna. Widzimy po wynikach sprzedaży, że ludzi ceniących jakość, perfekcyjne wykonanie i doskonale zaprojektowaną przestrzeń wciąż przybywa. Ponadto lokalizacja naszych inwestycji, wizja, indywidualne podejście do klienta sprawiają, że trudno mi wskazać konkurencję. Naszym klientom oferujemy unikalny produkt. Patrząc perspektywicznie, jestem pewien, że przed nami znajduje się dużo wyzwań, jednak efekt zdecydowanie przerośnie wyobrażenia klientów.