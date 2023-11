Dlaczego warto zdecydować się na zaciągnięcie kredytu hipotecznego?

Wykorzystanie kredytu stanowi strategiczną decyzję finansową: umożliwia kupno własnego lokum konsumentom, których zarobki są zbyt niskie, aby mogły pozwolić na opłacenie kosztu nieruchomości od razu w całości. Takie działanie cechuje się zarówno zaletami, jak i wadami; korzyści uznaje się jednak powszechnie za istotniejsze. Wielu kredytobiorców docenia bowiem fakt, że mogą płacić ratalnie za mieszkanie, które w przyszłości stanie się ich – alternatywę stanowiłby dla nich wynajem długoterminowy, wcale nie będący tańszym rozwiązaniem (i niezapewniającym żadnych profitów w dłuższej perspektywie).

Posiadanie własnego mieszkania daje większą kontrolę nad przyszłością. Pozwala na uwzględnienie dziedziczenia dóbr majątkowych dla przyszłych pokoleń. To istotna zaleta dla osób mających zamiar założyć rodzinę, spłacony już dom będzie możliwy do przepisania na dzieci. Dzięki temu rodzice są w stanie pomóc swoim wychowankom podczas etapu wchodzenia w dorosłość.

O przyszłości warto myśleć również w innym kontekście. Zaciągnięciekredytu hipotecznego pozwala zablokować cenę nieruchomości w chwili zakupu, chroniąc ją jednocześnie przed ewentualnym wzrostem cen na rynku. Chociaż wielu zainteresowanych uznaje obecną sytuację za tragiczną, to może okazać się, że za kilka miesięcy lub lat ulegnie ona kolejnemu pogorszeniu. Czasami nie warto zwlekać i niepotrzebnie ryzykować.

Jak przygotować się do złożenia wniosku? Analiza zdolności kredytowej

Od czego zacząć? Zainteresowani muszą zebrać na początek wszystkie potrzebne dokumenty finansowe. Powinny zawierać informacje dotyczące:

dochodów ;

; zobowiązań ;

; historii zatrudnienia (również dane dot. wysokości wynagrodzenia).

Skompletowanie ich zawczasu przyspiesza proces weryfikacyjny składanego wniosku. Przyszli kredytobiorcy będą dysponować od razu kompletem wszystkich danych akurat wtedy, gdy zostaną poproszeni o dostarczenie ich przez przedstawicieli banku.

W tym samym czasie należy przeanalizować dokładnie własną sytuację ekonomiczną. Obejmuje to m.in. oszacowanie kosztów miesięcznego utrzymania. Eksperci finansowi zalecają, aby kierować się zasadą „28/36”. Zakłada ona, że interesanci powinni rozłożyć budżet domowy tak, aby zobowiązanie mieszkaniowe pochłaniało maksymalnie 28% wszystkich dostępnych środków pieniężnych – pozostałe 36% przeznacza się na pokrycie regularnie pojawiających się płatności, w tym m.in. za karty kredytowe i kredyty konsumpcyjne.

Następny krok stanowi samodzielne obliczenie zdolności. Da się tego dokonać na dwa sposoby: korzystając z darmowych kalkulatorów online lub konsultując się z profesjonalnym doradcą. Wiedzę tę wykorzystuje się do ustalenia wysokości maksymalnej kwoty, która zostanie przyznana przez bank. To ważne, aby poznać ją możliwie wcześnie; może okazać się, że będzie niewystarczająca do zakupu upragnionego mieszkania.

Jeżeli okaże się, że zdolność kredytowa jest niezadowalająca, trzeba ją poprawić. Konsumenci mogą to zrobić m.in. poprzez zwiększenie swoich zarobków, zmianę miejsca zamieszkania (niektóre regiony Polski cechują się mniejszymi kosztami życia), przyspieszenie spłaty dotychczasowych zobowiązań (uwalnia to część budżetu) i weryfikację poprawności raportu BIK (zdarza się, że czasami obecne są w nim błędy działające na niekorzyść kredytobiorcy).

Gdzie szukać atrakcyjnych ofert na kredyt hipoteczny?

Po zakończeniu wstępnych przygotowań należy zająć się realizacją kolejnego zadania: znalezieniem atrakcyjnej oferty. Warto wykorzystać w tym celu kilka różnych źródeł i wszystkie dostępne narzędzia – zapewni to szansę na wyselekcjonowanie propozycji wyróżniającej się na tle reszty.

Pomocne okażą się przede wszystkim internetowe porównywarki. Ich właściciele gromadzą spis wszystkich dostępnych w danym momencie ofert, a przy okazji regularnie go aktualizują. Są darmowe i stworzone w taki sposób, aby korzystanie z nich było intuicyjne oraz przystępne. Da się oszczędzić dzięki nim sporo czasu, ponieważ wszystkie dane znajdują się w jednym miejscu (użytkownik nie musi korzystać z kilku różnych witryn).

Aktualne propozycje znajdują się również na oficjalnych stronach internetowych wybranych instytucji finansowych. Zapewniają użytkownikom dużą korzyść: świadomość tego, że wszystkie promowane online propozycje są na pewno bieżąco dostępne. Za wadę uznaje się jednak fakt tego, że zamieszczane tam opisy produktów bankowych są zwykle zawiłe i nieprzystępne.

Inny sposób stanowi skorzystanie z usług doradców kredytowych. Porównują samodzielnie dostępne oferty, a następnie przedstawiają je klientowi. Są płatni, ale zapewniają spektakularne rezultaty. To dlatego, że kierują się również zdolnością kredytową interesanta – prezentowane przez nich propozycje zostaną niemalże na pewno przyznane przyszłemu kredytobiorcy.

Ile trwa proces decyzyjny podczas wnioskowania o kredyt hipoteczny?

Okres oczekiwania na tzw. ocenę wstępną wynosi nie dłużej niż kilka dni. Zdarza się, że kandydaci uzyskują ją w ciągu jednego tygodnia roboczego (chociaż nie jest to zasadą).

Na wydanie decyzji ostatecznej czeka się 21 dni, czyli trzy tygodnie – licząc od momentu dostarczenia kompletu wszystkich wymaganych dokumentów.

Jak skutecznie negocjować warunki kredytu na mieszkanie?

Przede wszystkim trzeba być elastycznym i gotowym na kompromisy. Negocjowanie oprocentowania jest działaniem wskazanym, ale pod warunkiem, że kredytobiorca będzie w stanie uargumentować prawidłowo swoje żądania. Eksperci kredytowi zalecają, aby skorzystać z porad płatnych profesjonalistów – przeanalizują oni warunki umowy kredytowej, a następnie zwrócą uwagę na to, co da się w niej poprawić.

Staranne przygotowanie się do wnioskowania, zdolność skutecznej analizy i negocjacje warunków pomagają wpłynąć na ostateczne korzyści i koszty związane z finansowaniem nieruchomości. Nie można bagatelizować w żadnych wypadku ich znaczenia!