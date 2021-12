Jeżeli zapytalibyśmy losową grupę rodaków, które duże polskie miasto cechuje się najwyższym poziomem wynagrodzeń, to zdecydowana większość zapewne wskazałaby na Warszawę. Taka odpowiedź do niedawna była poprawna. Sytuacja ulega jednak zmianom. Od pewnego czasu, pod względem przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw Kraków i Gdańsk notuje już praktycznie takie same wyniki, jak polska stolica. Tymczasem stołeczne mieszkania nadal są najdroższe. Opisywana sytuacja pogarsza perspektywy oszczędzania na warszawskie „M”.

W sektorze większych firm Kraków wyprzedził stolicę

O ciekawej sytuacji dotyczącej poziomu wynagrodzeń w polskich miastach świadczą miesięczne dane, które portal RynekPierwotny.pl czerpie od lokalnych urzędów statystycznych. Wspomniane instytucje co miesiąc obliczają przeciętne wynagrodzenie brutto z sektora przedsiębiorstw. Ten wskaźnik niekiedy jest krytykowany, bo podczas jego obliczania urząd statystyczny nie uwzględnia firm zatrudniających mniej niż 10 osób. Wyniki analiz RynekPierwotny.pl pokazują jednak, że przeciętne wynagrodzenie z sektora przedsiębiorstw dobrze odzwierciedla np. zmiany mediany płacowej podawanej co dwa lata. Przypomnijmy, że medianowe wynagrodzenie to pensja, której nie osiąga połowa badanej grupy pracowników.

Wróćmy jednak do przeciętnej (średniej) płacy z sektora firm. Dane wojewódzkich urzędów statystycznych wskazują, że we wrześniu 2021 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto z sektora przedsiębiorstw na terenie największych miast wynosiło:

Warszawa - 7 107 zł

Kraków - 7 144 zł

Łódź - 5 582 zł

Wrocław - 5 984 zł

Poznań - 6 331 zł

Gdańsk - 7 032 zł

Poniższy wykres potwierdza, że wrzesień 2021 r. nie był pierwszym miesiącem, w którym trzy miasta (Warszawa, Kraków i Gdańsk) odnotowały płacowy remis. Lipiec oraz sierpień br. upłynął pod znakiem najwyższego wyniku z Gdańska. W tym nadmorskim mieście wynagrodzenia z nieco większych firm zaliczyły mocny wzrost na początku roku. Dość podobna sytuacja dotyczyła również Krakowa. Bardzo mały dystans płacowy między Stolicą Małopolski i Warszawą jest nowością. Starsze (kwartalne) dane GUS mówią natomiast, że w przypadku Gdańska i Warszawy taka sytuacja zdarzała się jeszcze przed pandemią COVID-19. W całym 2019 r. przeciętna płaca brutto z sektora gdańskich przedsiębiorstw była już tylko o 2,4% mniejsza od wyniku z Warszawy.

Stolica Wielkopolski nadal kusi dostępnością mieszkań

Mieszkańcy Warszawy zapewne chcieliby zarabiać dużo więcej, bo tamtejsze lokale (zarówno nowe jak i używane) nadal są zdecydowanie najdroższe. Wyniki analizy przeprowadzonej przez portal RynekPierwotny.pl wskazują jednak, że ostatnio stołeczne wynagrodzenia nie nadążały za rosnącymi cenami metrażu. Jedną z przyczyn takiej sytuacji jest ograniczona podaż dogodnych działek pod zabudowę. Problemy z gruntami spowodowały spadek liczby lokali oferowanych przez stołecznych deweloperów aż o 26% (od października 2020 r. do października 2021 r.).

Informacje z poniższej tabeli mówią, że nie tylko w stolicy przez pierwsze trzy kwartały 2021 r. spadała dostępność nowych mieszkań za przeciętne wynagrodzenie netto z sektora przedsiębiorstw. Obliczenia potwierdzają jednak, że wynik dotyczący stolicy w maju 2021 r. był najgorszy. Jeżeli chodzi o wrzesień 2021 roku, to tylko nagły wzrost cen nowego metrażu z Wrocławia i spadek tamtejszych płac uchronił Warszawę przed zajęciem ostatniego miejsca.

Wyniki z poniższego zestawienia oczywiście mają charakter czysto statystyczny. Tym niemniej, zaprezentowane informacje potwierdzają, że od pewnego czasu w badanej grupie miast to Poznań, a nie Łódź cechuje się najlepszą relacją wynagrodzeń i cen nowych mieszkań. W Stolicy Wielkopolski rynek deweloperski jest dość stabilny cenowo, jak na obecne warunki, a płace konkurują z wrocławskimi. Dlatego we wrześniu 2021 r. statystyczny poznaniak za swoją pensję netto mógł kupić 0,57 mkw. nowego lokalu. Analogiczne wyniki dla Warszawy i Wrocławia wyniosły odpowiednio 0,45 mkw. oraz 0,43 mkw.

Autor: Andrzej Prajsnar, ekspert portalu RynekPierwotny.pl