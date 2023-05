Prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas niedzielnej konwencji "Programowy Ul Prawa i Sprawiedliwości" zapowiedział, że od 2024 r. roku świadczenie wychowawcze "500 Plus" zostanie podniesione do 800 zł. Dodał, że od nowego roku wprowadzone zostaną też bezpłatne leki dla osób 65+ oraz dzieci i młodzieży do 18. roku życia; zapowiedział ponadto jak najszybsze zniesienie opłat za przejazd dla samochodów osobowych na autostradach państwowych, a w przyszłości także na prywatnych.

Morawiecki we wtorek podczas konferencji prasowej pytany, czy kolejne postulaty programowe PiS mogą dotyczyć kwestii mieszkaniowych powiedział, że kolejne propozycje będą przedstawiane w czerwcu oraz wrześniu. "Planujemy, aby jednym z tych kolejnych działań były propozycje związane z rynkiem mieszkaniowym" - oświadczył.

Premier zaznaczył, że propozycje programowe powstają w oparciu o rozmowy z ekspertami oraz spotkania z wyborcami. (PAP)