Obowiązkowy numer rejestracyjny dla każdego prowadzącego wynajem właściciela mieszkania, konieczność weryfikowania przez platformę internetową wiarygodności ogłoszeń oraz dostęp władz miejskich do statystyk prowadzonych na podstawie danych raportowanych przez platformy takie jak Booking czy Airbnb – to niektóre z regulacji, które znalazły się we wstępnej wersji nowelizacji rozporządzenia UE 2018/1724, uzgodnionej wspólnie przez Radę UE i Parlament Europejski.

Na potrzebę uregulowania rynku wynajmu krótkoterminowego wskazuje się od dawna. Według unijnych komisarzy miałaby w tym pomóc obowiązkowa procedura zgłaszania się każdego, kto prowadzi wynajem swojego mieszkania. Po spełnieniu formalności właścicielowi będzie przyznawany numer rejestracyjny. Dzięki niemu użytkownicy platform służących do wyszukiwania mieszkań będą mogli samodzielnie zidentyfikować tożsamość wynajmującego. Na portale ma także spaść obowiązek dokładnego weryfikowania prawdziwości zamieszczanych ogłoszeń oraz przeprowadzanie wyrywkowych kontroli. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości organy kontroli państwowej będą mogły nałożyć karę na właściciela mieszkania i pozbawić go numeru rejestracyjnego. Odpowiedzialność poniosą także same portale, które nie wywiążą się z obowiązku regularnego sprawdzania wiarygodności informacji zamieszczanych w ogłoszeniach. Cały tekst przeczytasz w dzisiejszym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej i na e-DGP