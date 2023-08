Jak bezpiecznie wynajmować mieszkanie? Oto 5 żelaznych zasad

5 - Lata praktyki i zebrane doświadczenia wielu osób, pozwoliły nam wypracować 5 zasad, których przestrzeganiu zawdzięczam brak poważniejszych problemów z najemcami, a zajmuję się wynajmem od ponad 20 lat. Pierwsza zasada, to odpowiednia weryfikacja najemcy. Nie żałujmy na to czasu. Im dłużej go na tym etapie poświęcimy, tym, mniej problemów pojawi się po podpisaniu umowy – mówi prezes Kusiak. Potencjalnego najemcę radzi zapytać gdzie pracuje i ile zarabia. Dlaczego szuka mieszkania. Czy powodem jest przeprowadzka, zmiana sytuacji osobistej czy może problemy z właścicielem poprzednio wynajmowanego lokum. Jeśli słyszy narzekania na poprzedniego wynajmującego, to zapala mu się lampka ostrzegawcza. - Zdaję sobie sprawę, że zdarzają i problematyczni właściciele mieszkań, ale to rzadsze przypadki. Najemca nie ryzykuje nigdy tak bardzo, jak właściciel. Wynajmując, oddajemy w czyjeś ręce przedmiot wart kilkaset tysięcy złotych, a czasem więcej. Dlatego nie krępujmy się pytać o istotne kwestie. Ustalmy czy najemca będzie mieszkał sam czy z kimś jeszcze. Każda z tych osób powinna się znaleźć w umowie. Pytamy o zwierzęta i o palenie. Ja stosuję w umowach zakaz mieszkania ze zwierzętami i nie chodzi tu tylko o pieski czy kotki. Ludzie chcą mieszkać z wężami czy pająkami. Dopytuję też o palenie i nie chodzi tu tylko o papierosy. W naszych umowach jest zakaz palenia – wyjaśnia Jacek Kusiak. Ustalamy też jak najwięcej kontaktów. Nie tylko telefon komórkowy do najemcy, bo jak się pojawią problemy, to może nie chcieć odbierać. Zapisujemy telefon do pracy albo do rodziców. Pytamy o plany. Szukamy kogoś, kto zamieszka na dłużej. Ustalenie, gdzie, kto pracuje czy studiuje ma jeszcze tę dodatkową zaletę, że jeśli dojazd wymagać będzie korzystania z więcej niż jednego środka transportu, to jest bardzo prawdopodobne, że taka osoba szybko zacznie szukać nowego mieszkania. Kolejna rada dotyczy tego, by w procesie weryfikacji poprosić o przedstawienie zaświadczenia z BIK-u. To pomoże zorientować się, czy mamy do czynienia z osobą czy osobami, które regulują swoje zobowiązania.Jeśli ktoś unika odpowiedzi na te pytania, to lepiej poszukać innego najemcy. Z doświadczenie „Mieszkanicznika” wynika, że trudności z przejściem weryfikacji ma 20 proc. zainteresowanych. Z pozostałymi można przejść do drugiej zasady.