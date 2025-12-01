Zaplanuj urlop na 2026 rok z wyprzedzeniem!

Osobom zatrudnionym na umowę o pracę przysługuje 20 lub 26 dni urlopu wypoczynkowego, w zależności od stażu pracy. Ponieważ ta pula jest ograniczona, kluczowe jest zaplanowanie wolnego z wyprzedzeniem, aby maksymalnie wykorzystać dostępne dni. Odpowiednio dobrane terminy pozwalają znacznie wydłużyć czas odpoczynku bez konieczności zużywania całego urlopu naraz.

Jak w 2026 roku zamienić 26 dni urlopu na 62 dni wolnego? Oto sprytny trik

Metodę na sprytne planowanie urlopu, skierowaną do osób z 26 dniami wolnymi, zdradziła Angelika z Instagrama (@apaluszewska). Jeśli zastosuje się jej triki, łączny czas odpoczynku wydłuży się do 62 dni.

Zaczynamy od stycznia. Wystarczy wziąć wolne 2, 5 oraz 7 stycznia. Dzięki temu, święta (Nowy Rok 1 stycznia i Trzech Króli 6 stycznia) oraz weekendy układają się w ciąg, dając aż osiem dni odpoczynku przy zużyciu zaledwie trzech dni urlopu.

Dzięki temu, święta (Nowy Rok 1 stycznia i Trzech Króli 6 stycznia) oraz weekendy układają się w ciąg, dając aż przy zużyciu zaledwie trzech dni urlopu. Kolejny na liście jest kwiecień. Ze względu na to, że Wielkanoc wypada 5 i 6 kwietnia, wzięcie urlopu w terminie 7–10 kwietnia (cztery dni) pozwala na dziewięciodniowy, długi wypoczynek zaraz po świętach.

Następnie przechodzimy do przełomu kwietnia i maja. Mimo że Majówka 2026 wypada mniej korzystnie (Święto Pracy w weekend), wzięcie wolnego w dniach 27–30 kwietnia (cztery dni) również pozwala na wyciągnięcie dziewięciu dni urlopu.

W czerwcu warto zaplanować wolne w dniach 1–3 czerwca oraz 5 czerwca (cztery dni urlopu). Z racji, że Boże Ciało wypada 4 czerwca, ten zabieg gwarantuje kolejny dziewięciodniowy reset.

Z racji, że Boże Ciało wypada 4 czerwca, ten zabieg gwarantuje kolejny dziewięciodniowy reset. Kolejnym strategicznym miesiącem jest listopad. Święto Niepodległości 11 listopada, wypadające w środku tygodnia, pozwala, po zaplanowaniu urlopu na 9–10 oraz 12–13 listopada (cztery dni), cieszyć się aż dziewięcioma dniami wolnymi.

Na koniec, strategiczne podejście do grudnia jest kluczem do osiągnięcia maksymalnego wolnego. Wzięcie wolnego 28–30 grudnia (trzy dni) i połączenie go z urlopem na początku stycznia 2027 roku (4–5 stycznia oraz 7–8 stycznia, czyli cztery dni z puli na kolejny rok) pozwala, przy dobrym rozplanowaniu, na uzyskanie nawet osiemnastu dni wolnego z rzędu.

Wymiary urlopów wypoczynkowych

Wymiar urlopu wypoczynkowego (20 lub 26 dni) zależy przede wszystkim od stażu pracy pracownika.

20 dni urlopu przysługuje pracownikowi, który jest zatrudniony krócej niż 10 lat.

26 dni urlopu przysługuje pracownikowi, który jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

Do stażu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się nie tylko okresy zatrudnienia, ale również okresy nauki (na przykład: ukończenie szkoły wyższej to 8 lat stażu). Okresy nauki nie sumują się ze sobą, liczy się najkorzystniejszy ukończony etap edukacji. Jeśli pracownik nabywa prawo do 26 dni urlopu w trakcie roku kalendarzowego, przysługuje mu tzw. urlop uzupełniający. Warto też pamiętać, że w związku z nowelizacją Kodeksu pracy (dyrektywa work-life balance), pracownicy zyskali również dodatkowe dni wolne, takie jak: