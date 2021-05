"Jeśli jednak ktoś liczył na to, że świadczenie będzie wypłacane co roku, spotka go zawód. Rząd nie wpisał bowiem czternastki na listę wydatków wieloletnich" - napisano. "Mamy też dobrą wiadomość: trzynastka będzie wypłacana niezmiennie co roku" - podkreślono w artykule.

Jak wyjaśniono, "czternasta emerytura to dodatkowe świadczenie przewidziane przez rząd dla seniorów". "Zgodnie z obowiązującą ustawą zostanie ono wypłacone w listopadzie tego roku. Seniorzy o najniższych świadczeniach dostaną całą czternastkę, czyli 1022,30 zł na rękę" - czytamy w "SE".

"Jeśli ktoś ma emeryturę wyższą niż 2 tys. 416 zł, ale niższą niż 3 tys. 438 zł, wówczas jego czternastka zostanie uszczuplona na zasadzie +złotówka za złotówkę" - wyjaśniono i dodano, że "osoby z dochodami powyżej 3 tys. 438 zł nie dostaną ani złotówki z czternastki".

Podkreślono, że "celem tego świadczenia jest pomoc finansowa dla najuboższych".

"Wielu emerytów miało nadzieję, że czternastka stanie się stałym dodatkiem, a nie tylko jednorazowym prezentem od rządu" - napisano.

Jak zaznaczono, "analiza Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2021-2024, przygotowanego przez rząd dla Komisji Europejskiej, odbiera taką szansę". "Nie ma bowiem w planie wzmianki o tym świadczeniu po 2021 r." - wyjaśniono, dodając, że informację o jednorazowej wypłacie potwierdził "SE" wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed.

"Wypłata będzie tylko w tym roku. Natomiast trzynastka zostaje, będzie w kolejnych latach" - powiedział Szwed, cytowany w artykule.

Jak poinformowano, "według rządowych planów na dodatkowe świadczenia dla seniorów, do 2025 r. Polska przeznaczy ok. 14 mld zł".