„Gdy ciągle przekładasz potrzeby innych ludzi nad własne, znacznie trudniej jest skupić się na swojej pracy i awansować” – podkreśla Debbie Sorensen. Ekspertka ostrzega: cena ciągłego dopasowywania się do potrzeb innych może być dla nas zbyt wysoka. Jak dodaje, cierpi na tym szczególnie nasze zdrowie psychiczne.

Oto trzy przykłady zachowań, na które warto zwrócić uwagę:

Odpowiadasz za każdym razem „TAK”, gdy ktoś prosi Cię o pomoc (nawet jeśli to pokrzyżuje Twoje plany i utrudni Ci realizację własnych obowiązków)?

W obawie o potencjalny konflikt nie wyrażasz swoich opinii i uczuć?

Zgadzasz się wypełniać zadania w nierealnych terminach?

„Zwykle są to bardzo miłe, troskliwe osoby co sprawia, że o wiele trudniej jest im wyznaczać granice” – opisuje Debbie Sorensen., komentując profil osób narażonych bardziej na wypalenie zawodowe. Psycholog kliniczna zaznacza, że wspomniany typ ludzi ma tendencję do brania na siebie zbyt wielu obowiązków. Ponadto angażują się „zbyt emocjonalnie w swoją pracę”.

Jak nauczyć się mówić „NIE"?

Co zrobić, by uległa postawa nie wpływała destrukcyjnie na nasze samopoczucie? Pamiętaj, nie musisz zrezygnować zupełnie ze swoich tendencji ws. pomagania innym, warto jednak ustalić granicę ws. zasad wsparcia.

Gdy nieustannie zgadzamy się na propozycje innych, zapominając o własnych obowiązkach i potrzebach, nasza praca może okazać się „naprawdę wyczerpująca” oraz „prowadzić do przewlekłego stresu”.

W momencie, gdy ktoś prosi Cię o pomoc, zadaj sobie pytanie: Czy naprawdę chcesz i masz potrzebę, by podjąć się tego zadania? „Walcz z odruchową reakcją, by odpowiedzieć »TAK« na wszystko” – radzi Debbie Sorensen.

Pamiętaj o odpoczynku

Ekspertka podkreśla, że „[...] porzucanie nawyków, które mogą wyrządzać więcej szkody niż pożytku”, wymaga czasu. Należy być „konsekwentnym w swoich wysiłkach” oraz „starać się unikać pułapek ws. samokrytyki”.

Traktuj powiedzenie „NIE” jako „ochronę swojej energii, celów i priorytetów, dzięki czemu możesz być bardziej efektywnym pracownikiem” – wyjaśnia psycholog kliniczny.

Specjalistka przypomina, że czas wolny od pracy jest dla nas „naprawdę bardzo ważny”. Wszyscy zasługujemy na to, aby się zregenerować.