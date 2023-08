Od 1 września w życie wchodzi zmiana w przepisach ubezpieczeniowych – rozporządzenie ministra rodziny i polityki społecznej z 9 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. z 2023 r. poz. 1665). Podniesiono w nim z 300 do 450 zł miesięcznie kwotę wydatków na posiłki dla pracowników, które są zwolnione ze składek na ubezpieczenia społeczne. Gdyby nie to zwolnienie, zarówno pracodawca, jak i pracownik musieliby dopłacić ze swojej kieszeni po prawie 100 zł miesięcznie do obiadów serwowanych im w godzinach pracy.

