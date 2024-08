ZNP: Nauczyciele chcą podwyżek wynagrodzenia za dodatkowe godziny pracy. Brutto i netto. Nie wystarczy wnioskowane do Ministra Finansów 10% więcej do pensji średniej

Nauczyciele proponują rządowi zmiany w godzinach ponadwymiarowych. Chcą, aby były zbliżone do godzin nadliczbowych w innych zawodach. Przyjęcie tej propozycji przez min. edukacji Barbarę Nowacką, oznacza istotne podwyżki dla nauczycieli. Nie wystarczy wnioskowane do Ministra Finansów 10% więcej do pensji średniej.