Nowe przepisy lada moment wejdą w życie

Lada moment wejdą w życie wejdą przepisy, które po raz pierwszy od wielu lat kompleksowo nowelizują regulacje dotyczące rynku pracy i służb zatrudnienia. Równolegle wejdzie w życie również ustawa z 20 marca 2025 r. o warunkach dopuszczalności powierzania pracy cudzoziemcom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Można więc śmiało powiedzieć, że czekają nas zmiany na naprawdę dużą skalę, choćby dlatego, że po 20 latach przestanie obowiązywać ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Zgodnie ze znowelizowanymi regulacjami:

każda osoba uprawniona do zasiłku będzie otrzymywała go w wysokości 100 proc., czyli obecnie 1662 złote;

osoba bezrobotna nie będzie już powiązana z urzędem pracy właściwym ze względu na miejsce zameldowania;

pierwszeństwo pomocy będzie przysługiwało bezrobotnym członkom rodzin wielodzietnych posiadających Kartę Dużej Rodziny i bezrobotnym samotnie wychowującym co najmniej jedno dziecko;

Indywidualny Plan Działania (IPD) będzie opracowywany tylko dla bezrobotnych, którzy są zarejestrowani łącznie przez ponad 120 dni, długotrwale bezrobotnych oraz bezrobotnych lub poszukujących pracy do 30. roku życia;

pracownik urzędu będzie miał obowiązek kontaktu z bezrobotnym objętym IPD co najmniej raz na 30 dni.

Premia i pożyczka dla szerszego grona

Co jeszcze? Z regulacji prawnych zniknie instytucja przygotowania zawodowego dorosłych, która nie sprawdziła się w praktyce i była bardzo rzadko wykorzystywana. Zastąpi ją „staż plus”, którego celem będzie ułatwienie nabycia nie tylko umiejętności, ale i kwalifikacji zawodowych, a premiowane będzie nie tylko wypłatą dodatku do stypendium dla stażysty, ale również premią dla pracodawcy. Specjalną opieką zostaną objęci młodzi bezrobotni, czyli osoby do 30. roku życia. Specjalnie dla nich w każdym urzędzie pracy zostanie wyznaczony doradca do spraw osób młodych, a osoby te będą poddawane ocenie umiejętności cyfrowych.

Należy spodziewać się, że dużym zainteresowaniem będzie cieszyła się możliwość uzyskania dodatkowych środków finansowych w postaci pożyczki edukacyjnej wynoszącej do 400 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Pozyskane w ten sposób Jej środki będą mogły być wykorzystane na opłacenie np. kosztów szkolenia, czy studiów podyplomowych. Po spełnieniu określonych przez ustawodawcę warunków, będzie istniała możliwość umorzenia 20 proc. kwoty pożyczki. Kolejna zmiana to rozszerzenie grona osób uprawnionych do skorzystania z bonu na zasiedlenie, z którego obecnie mogą korzystać jedynie osoby bezrobotne do 30. roku życia.

Zmiany na rynku pracy będą oczywiście przebiegały dwutorowe, a na określone korzyści mogą też liczyć pracodawcy. Przede wszystkim będą oni mogli otrzymać dofinansowanie za zatrudnienie osoby, która ukończyła 50. rok życia albo osoby, która ukończył 60 lat - w przypadku kobiety – lub 65 lat – w przypadku mężczyzny i poszukuje pracy. Wysokość dofinansowania to w tej sytuacji do 50 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie.

Ustawa wejdzie w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem: