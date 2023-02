Reklama

Podczas napędzanego pandemią gwałtownego wzrostu zatrudnienia w branży, Apple zatrudnił mniej pracowników niż inne duże firmy technologiczne. Co więcej, według danych zebranych przez Bloomberg, firma wygenerowała znacznie większy przychód na nowego pracownika niż jej konkurenci.

Ostrożność się opłaciła

To bardziej ostrożne podejście do polityki zatrudniania w ciężkich czasach pandemii teraz przynosi owoce. Chociaż Apple zamroził zatrudnienie w niektórych segmentach i ogranicza wydatki - poza badaniami i rozwojem, to jednak firma nie uciekła się jeszcze do masowych zwolnień, jakich dokonali inny giganci z branży technologicznej, w tym Amazon.com Inc., Google Alphabet Inc., Meta Platforms Inc.

„Sygnalizuje to lepszą jakość zarządzania w Apple w porównaniu z innymi firmami technologicznymi, które wyraźnie źle odczytały sygnały podczas pandemii” – powiedział Peter Garnry z Saxo Bank A/S.

Firma ogłosiła w tym tygodniu plany wzmocnienia zasobów ludzkich poprzez zatrudnienie pierwszego dyrektora ds. personalnych. Dotychczas obowiązki HR były nadzorowane przez szefa sprzedaży detalicznej Deirdre O'Brien, który pełnił podwójną rolę.

Big techy zatrudniały na potęgę

Wiele firm technologicznych przyznaje, że podczas pandemii zatrudniało za dużo pracowników zakładając, że zmiany stylu życia – w tym praca zdalna, wydatki na e-commerce i nawyki związane z grami wideo – przyniosą większy zysk. Obecna sytuacja to próba poradzenia sobie z następstwami wcześniejszych działań.

Zoom Technologies Inc., jeden z największych beneficjentów lockdownów w czasie pandemii Covid-19, ogłosił niedawno, że likwiduje 15 proc. swoich miejsc pracy.

Efektywność Apple wykracza poza politykę kadrową

Tymczasem zatrudnienie w Apple wzrosło zaledwie o 20 proc. w latach 2020-2022, w porównaniu z 60-proc. wzrostem w Alphabet i prawie podwojeniem liczby miejsc pracy w Amazon. Te dwie firmy ogłosiły następnie redukcje zatrudnienia na około 30 000 etatów łącznie.

W latach pandemii Apple wygenerował również znacznie większe przychody na dodatkowego pracownika niż w poprzednich trzech latach. To ostry kontrast z większością jego konkurentów z branży technologicznej.

Jednak liczba zatrudnianych pracowników nie może w pełni wyjaśnić przewagi Apple nad resztą rynku. Firma generuje również jedne z najwyższych obrotów na kwartał, a to oznacza, że jej efektywność wykracza poza politykę zatrudniania.