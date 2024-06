Perspektywy rekrutacyjne na III kwartał br. są optymistyczne - stwierdzono w raporcie ManpowerGroup dotyczącym regionu EMEA (Europa, Bliski Wschód i Afryka - PAP). Według analiz prognoza zatrudnienia netto w branży IT - stanowiąca barometr rynku pracy i pokazująca plany firm związane z pozyskiwaniem nowych kadr - odnotowała wzrost o 22 proc. Dodano, że to jeden z najwyższych wzrostów spośród wszystkich ośmiu analizowanych branż. Stanowi on wzrost o 16 p.p. względem drugiego kwartału br., choć jest nadal mniejszy o 4 p.p. analizując dane rdr.

Popyt na specjalistów w wąskich dziedzinach

"Branża IT rzeczywiście rysuje nam zdecydowanie bardziej optymistyczny krajobraz w III kwartale tego roku. Zauważamy więcej projektów rekrutacyjnych niż jeszcze kilka miesięcy temu. Jednak analizując dane z całego roku oraz bazując na rozmowach z organizacjami, widzimy, iż sytuacja cały czas jest dynamiczna i zmienna. Na pewno warto zachować czujność i obserwować rynek" – stwierdziła kierownik zespołu rekrutacji stałej w Experis Anna Nowakowska. Dodała również, że obecnie łatwiej jest znaleźć specjalistę IT niż dwa lata temu, ale firmom trudniej jest znaleźć kandydata z konkretnymi umiejętnościami technicznymi, szczególnie w gronie doświadczonych ekspertów.

Według ekspertki na rynku można zaobserwować spadek zapotrzebowania na młodych specjalistów IT. Firmy poszukują osób z doświadczeniem, najlepiej 6-8 letnim, które są samodzielne, posiadają umiejętności rozwiązywania problemów oraz pracy w zespole.

Dziewczyny do pracy w IT

"Kluczowym aspektem, na który coraz więcej organizacji zwraca uwagę, jest różnorodność oraz równość płci. I to nie tylko generalnie w firmach, ale także w działach IT, które często postrzegane są jako te zdominowane przez mężczyzn. Nasze ostatnie wewnętrzne analizy pokazują, że w ramach rekrutacji stałej, od początku tego roku 38 proc. zrekrutowanych przez nas kandydatów stanowiły kobiety, doświadczone ekspertki IT" - dodała Nowakowska.

Z przytoczonych w publikacji danych Job Market Insights, od stycznia do końca maja br. najczęściej poszukiwani byli specjaliści na stanowisko DevOps Engineera, Java developera oraz Data Engineera. Zdaniem ekspertki z Experis, są to stanowiska, na które kandydaci wciąż będą poszukiwani, choć jej zdaniem, znalezienie "odpowiednich talentów" na takie stanowisko stanowi wyzwanie. Dodała, że firmy cały czas poszukują ekspertów specjalizujących się w sztucznej inteligencji.

