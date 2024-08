Rynek biur flex w Polsce

Colliers w swoim raporcie przekonuje, że pracodawcy coraz częściej wybierają przestrzenie "flex". Chodzi o możliwość zawierania krótko i długoterminowych umów najmu powierzchni biurowych. Wyjaśniono, że umowa flex obejmuje zwykle okres od miesiąca do dwóch lat. Z kolei standardowa umowa najmu przestrzeni biurowej zawierana jest na okres od trzech do siedmiu lat.

Colliers zwrócił uwagę, że ponad 90 proc. firm w Polsce korzysta z modelu pracy hybrydowej, co wpływa na zainteresowanie biurami "flex". Poinformowano, że na siedmiu największych rynkach biurowych w kraju (Warszawa, Wrocław, Trójmiasto, Kraków, Poznań, Katowice i Łódź) elastyczna powierzchnia, to obecnie ponad 400 tys. m kw. (ok. 200 biur), czyli ok. 3 proc. podaży powierzchni.

Najwięcej przestrzeni "flex" oferowane jest w Warszawie (230 tys. m kw). Dalej jest: Kraków (67 tys. m kw), Wrocław (40 tys. m kw), Trójmiasto (25 tys. m kw - głównie w Gdańsku), Katowice (21 tys. m kw), Łódź (15 tys. m kw) i Poznań (ok. 10 tys. m kw).

Ceny wynajmu biur flex

Z danych przekazanych przez Colliers wynika, że aktualnie najtańsze "elastyczne biura" można wynająć we Wrocławiu; cena rozpoczyna się tam od 575 zł miesięcznie za m. kw. Drożej jest w Trójmieście, gdzie koszt sięga 1250 zł. W Warszawie, w przypadku przestrzeni współdzielonej przez firmy i osoby prywatne widełki cenowe kształtują się na poziomie 700 zł miesięcznie poza centrum, do 1000 zł miesięcznie w bardziej atrakcyjnych lokalizacjach - podano.

Colliers, to firma zarządzająca nieruchomościami, która działa w 68 krajach. Roczne przychody firmy sięgają 4,3 mld dol., a aktywa są warte ponad 96 mld dol. (PAP)