Japoński rząd niedawno zainicjował kampanię „reformy stylu pracy”, której celem jest promowanie elastycznych form zatrudnienia, krótszych godzin pracy i limitów nadgodzin. Obecne działania japońskiego rządu są kontynuacją poparcia dla krótszego tygodnia pracy jakie rząd po raz pierwszy przedstawił w 2021 r. - przypomina CNBC. Jednak popularność koncepcji krótszego tygodnia pracy rośnie bardzo powoli.

Jedna z największych japońskich firm, Panasonic, wprowadziła czterodniowy tydzień pracy dla pracowników w 2022 r., ale tylko około 150 osób z 63 tys. uprawnionych pracowników zdecydowało się na skorzystanie z tej opcji.

Kulturowe i społeczne przeszkody

„Powody, dla których Japończycy pracują długo, są kulturowe i społeczne. Te rzeczy nie zmieniają się szybko” — powiedział CNBC Tim Craig, który spędził w Japonii ponad 20 lat nauczając i prowadząc badania w najlepszych szkołach biznesu. Wyjaśnił też, że Japończycy przywiązują dużą wagę do pracy, ponieważ postrzegają ją jako „pozytywną część życia”.

W jego ocenie duża rolę odgrywa też presja społeczna. Japończycy obawiają się, że jeśli pójdą do domu wcześniej, to źle to zostanie przyjęte przez współpracowników, ponieważ ich praca może spaść na barki kolegów, którzy będą musieli ich zastąpić - wyjaśnił Craig.

Miejsce pracy to również miejsce, w którym większość Japończyków ma większość interakcji społecznych. Pracownicy często są skłonni zostać dłużej, aby pomóc zespołowi i uczestniczyć w długich kolacjach firmowych, zauważył Martin Schulz, główny ekonomista polityczny w Fujitsu.

„Bycie częścią firmy to prawie część społeczności, a to często skutkuje dłuższymi godzinami pracy, a nie tak efektywnymi godzinami pracy”, powiedział w wywiadzie dla CNBC.

Depresja i karoshi, oto skutki przepracowania

Według Ministerstwa Zdrowia, Pracy i Opieki Społecznej, tylko około 8 proc. firm w Japonii pozwala pracownikom na wzięcie trzech lub więcej dni wolnych w tygodniu.

W październiku ubiegłego roku ministerstwo zdrowia opublikowało coroczną białą księgę dotyczącą nadmiernie długich godzin pracy w Japonii i ich związku z depresją i karoshi, czyli śmiercią z przepracowania. W 2022 r. 2968 osób w Japonii popełniło samobójstwo z powodu karoshi, co stanowi wzrost w porównaniu z 1935 w 2021 r. Japonia nie opublikowała jeszcze statystyk białej księgi na 2023 r. - podaje CNBC.

Raport podkreślił, że 10,1 proc. mężczyzn i 4,2 proc. kobiet pracuje ponad 60 godzin tygodniowo, co wiąże te długie godziny z występowaniem karoshi.

Karoshi nie dotyczy tylko Japonii

Ponadto eksperci powiedzieli CNBC, że koncepcja karoshi nie jest zjawiskiem unikalnym dla Japonii. W 2019 r. w Szwecji zmarło podobno ponad 770 pracowników z powodu stresu w pracy.

„Jedyną rzeczą, która jest wyjątkowa dla Japonii, jest to, że ministerstwo faktycznie zbiera dane na temat karoshi” — powiedział CNBC Hiroshi Ono, profesor zasobów ludzkich na Uniwersytecie Hitotsubashi.