Najnudniejsi pracodawcy z listy Fortune 500

Okazuje się, że najbardziej znudzonych pracowników ma firma RTX, która powstała w 2020 roku z połączenia Raytheona z United Technologies Corporation – wynika z badania przeprowadzonego przez portal Play USA. Ranking powstał na podstawie analizy 2,4 miliona recenzji zamieszczonych na portalu rekrutacyjnym Glassdoor. Podium uzupełniają działające w branży handlu detalicznego Albertsons Companies oraz ubezpieczeniowe The Progressive Corporation.

Przyjrzyjmy się pozycjom bardziej znanych firm. W pierwszej dwudziestce najnudniejszych pracodawców listy Fortune 500 znajdują się m. in. Boeing i General Motors. W trzeciej dziesiątce uplasowały się na przykład Lockheed Martin oraz Nike. W pierwszej pięćdziesiątce zestawienia są m. in. Goldman Sachs, Prudential Financial, Tesla, Morgan Stanley czy Ford.

W czołówce zestawienia nie brakuje spółek technologicznych (np. Intel czy Qualcomm). Najbardziej nudnym pracodawcą wśród big techów są Apple oraz Meta.

Najnudniejsze branże według pracowników

Przejdźmy na poziom branż. Zdecydowanie najbardziej nudna według zestawienia Play USA dla zatrudnionych jest branża lotnicza/obronna. Niewiele lepiej zostały ocenione branże ubezpieczeniowa oraz motoryzacyjna. W pierwszej piątce zestawienia jest jeszcze branża finansowa oraz telekomunikacyjna. W pierwszej dziesiątce najnudniejszych pracodawców znajduje się aż 4 firmy z branży ubezpieczeniowej (a więc tutaj potwierdzają się stereotypowe oceny przedstawicieli tego zawodu).

Wśród najciekawszych miejsc pracy znalazły się branża żywnościowa, transportowa oraz technologiczna.

Może zaskakiwać, że sektor, w którym tak duże znaczenie ma projektowanie i tworzenie sprzętu lotniczego czy kosmicznego jest tak negatywnie oceniany przez zatrudnionych.