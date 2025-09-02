W zakładach Tesli w Gruenheide pod Berlinem łącznie pracuje 11 tysięcy pracowników pochodzących ze 150 krajów. Wśród nich znajduje się liczna, ponad 2 tysięczna grupa Polaków. Jak podał niemiecki dziennik gospodarczy „Handelsblatt” w fabryce działa grupa inicjatywna „Polska Inicjatywa GIGA Berlin”, której celem jest zmobilizowanie polskich pracowników do bardziej aktywnej walki o prawa pracownicze.

W ulotce na którą powołuje się dziennik, organizatorzy nawołują pracowników, aby podczas najbliższych wyborów do rady zakładowej głos polskich pracowników był bardziej słyszalny. „Nie kąsamy ręki, która nas żywi, ale nie będziemy też dłużej siedzieć cicho” – „Handelsblatt” cytuje fragment ulotki rozdawanej przez organizatorów. Autorzy ulotki pytają "dlaczego w radzie zakładowej zasiadają wyłącznie Niemcy?", dodając, że polscy pracownicy nie potrzebują pośredników.

Czego domagają się polscy pracownicy?

Przedmiotem krytyki polskich pracowników jest nie tylko niemieckie kierownictwo firmy będącej własnością amerykańskiego miliardera Elona Muska, ale także związek zawodowy pracowników branży metalowej IG Metall. W ocenie polskich działaczy związek IG Metall „tworzy konflikty, opóźnia zmiany i myśli przede wszystkim o swoich interesach”.

Członkowie polskiej grupy krytykują między innymi wysoki koszt dojazdów do fabryki, bariery językowe w pracy. Skarżą się też na brak możliwości awansu, dlatego domagają się dodatkowych możliwości szkolenia oraz stanowisk w kierownictwie fabryki dla obywateli polskich.

Rady zakładowa zdominowana przez IG Metall

W radzie zakładowej Tesli, IG Metall posiada 16 przedstawicieli, podczas gdy cztery inne organizacje mają łącznie 23 przedstawicieli. Jak zauważa dziennik „Handelsblatt” obie strony, czyli IG Metall i pozostałe związki, zarzucają sobie wzajemnie pomijanie interesów załogi. „Polska Inicjatywa GIGA Berlin” jest kolejną grupą zajmującą pozycję wyjściową przed wyborami – zaznaczył w konkluzji „Handelsblatt”.

Najbliższe wybory do rady zakładowej mają odbyć się w marcu 2026 r. IG Metall podejrzewa, że niezrzeszeni w związku zawodowym członkowie rady zakładowej mogą próbować przyspieszyć ten termin.

Źródło: "Handelsblatt", "Deutsche Welle"