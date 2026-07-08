Forsal logo

Toksyczny przełożony psuje Ci radość z pracy. Oto sposoby, aby sobie z nim poradzić

Bartosz Biskupski
Bartosz Biskupski
Ten tekst przeczytasz w 5 minut
dzisiaj, 09:48
Toksyczny przełożony, kiedy praca staje się horrorem. Podajemy sposoby jak sobie z tym poradzić i rozwiązać problem toksycznego menedżera.
Toksyczny przełożony, kiedy praca staje się horrorem. Podajemy sposoby jak sobie z tym poradzić i rozwiązać problem toksycznego menedżera./Forsal.pl
Choć żaden przełożony nie jest idealny, wielu Polaków dostrzega u swoich szefów wyraźne deficyty, co bezpośrednio przekłada się na ich pracę i samopoczucie. Skalę i skutki tego zjawiska, są olbrzymie. Zebrane dane pokazują, jak poważnym problemem jest złe zarządzanie i jak negatywnie wpływa ono na pracowników.

Z danych wynika, że aż 71% respondentów uważa złe zarządzanie za zjawisko częste lub bardzo częste w polskich firmach. Głównym przewinieniem przełożonych okazuje się niesprawiedliwe traktowanie — 48% uczestników badania za najczęstsze zachowanie złych szefów uważa faworyzowanie wybranych osób w zespole. Co więcej, aż 30% pracowników w Polsce twierdzi, że ich przełożony nie ma kompetencji do pełnienia roli menedżera.

Toksyczny przełożony, w tym miejscu rodzi się problem

Problem sięga jednak znacznie głębiej, często naruszając granice szacunku. Z raportu wynika, że co piąty badany (24%) doświadczył presji psychicznej lub zastraszania ze strony swojego przełożonego. Poza tymi skrajnymi przypadkami, ankietowani często mierzą się z nierównym traktowaniem przy przydziale zadań (46%), ciągłym zmienianiem oczekiwań (44%), a także mikrozarządzaniem (36%) i sztucznym tworzeniem atmosfery ciągłego pośpiechu (35%). Do rzadszych, ale nadal obecnych problemów należy publiczna krytyka (29%) oraz przypisywanie sobie sukcesów zespołu (30%).

Takie środowisko pracy ma destrukcyjny wpływ zarówno na dobrostan zatrudnionych, jak i stabilność biznesową firm. Zdaniem 49% ankietowanych najpoważniejszym skutkiem złego zarządzania jest wypalenie zawodowe i wyczerpanie pracowników. Tuż za nim uplasowały się wysoka rotacja (48%) oraz drastyczny spadek zaangażowania (47%). Te problemy mają bezpośrednie odzwierciedlenie w decyzjach zawodowych pracowników – aż 62% badanych stanęło przed dylematem zmiany pracy z powodu toksycznego przełożonego. Ostatecznie blisko co trzeci pracownik faktycznie złożył z tego powodu wypowiedzenie, a kolejne 30% poważnie rozważało taki krok.

- Wyniki naszego badania pokazują, że problem toksycznych zachowań menedżerów nie ogranicza się wyłącznie do kwestii organizacyjnych ani do stylu zarządzania. Niepokojące jest to, że już co piąty badany wskazuje na doświadczenie presji psychicznej lub zastraszania ze strony przełożonego, a co dziesiąty zetknął się z niepożądanymi zachowaniami o charakterze osobistym - komentuje Dominika Kowalska, ekspertka kariery InterviewMe. - Nawet jeśli tego typu sytuacje zdarzyły się tylko raz, był to o jeden raz za dużo. W relacjach zawodowych granice powinny być jasno określone, ponieważ mają realny wpływ na poczucie bezpieczeństwa i komfort pracy.

Dlaczego toksyczny przełożony wciąż awansuje

Awans na stanowisko menedżerskie często nie oznacza przygotowania do zarządzania ludźmi. W wielu firmach w Polsce nadal funkcjonuje model, w którym najlepszy specjalista automatycznie zostaje przełożonym, mimo że jego kompetencje zawodowe nie zawsze idą w parze z umiejętnością zarządzania zespołem. Dodatkowym problemem jest brak szkoleń menedżerskich. Nowi szefowie często uczą się „w trakcie pracy”, nie mając realnego przygotowania do roli lidera. W efekcie powielają błędy swoich poprzedników.

W wielu organizacjach dominuje też kultura organizacyjna, w której liczą się przede wszystkim liczby i cele biznesowe, a nie sposób ich osiągania. To sprawia, że trudne zachowania są tolerowane, jeśli i tak przekładają się na wyniki. Dodatkowo toksyczni szefowie (np. o osobowości narcystycznej) potrafią dobrze maskować swoje złe zachowania przed własnymi przełożonymi, co tylko pogłębia problem.

Toksyczny przełożony, 8 wskazówek jak radzić sobie poradzić z toksycznym szefem

Praca z trudnym przełożonym może stopniowo obniżać Twój komfort funkcjonowania i poczucie wpływu na własną sytuację zawodową. Dlatego kluczowe jest nie tylko reagowanie na bieżące zdarzenia, ale też świadome budowanie narzędzi, które pozwalają lepiej chronić siebie i swoje granice.

  1. Dokumentuj trudne sytuacje. Zapisuj konkretne zdarzenia, ustalenia i komunikaty. To pomoże Ci zachować porządek w faktach i może być przydatne, jeśli problem zacznie się nasilać lub będzie wymagał formalnego zgłoszenia, np. do Państwowej Inspekcji Pracy lub na policję.
  2. Nie reaguj emocjonalnie. W kontaktach z przełożonym staraj się oddzielać emocje od treści rozmowy. Spokojna, rzeczowa komunikacja zmniejsza ryzyko eskalacji konfliktu i pozwala zachować większą kontrolę nad sytuacją.
  3. Ustal granice. Mów jasno, jakie zachowania są dla Ciebie akceptowalne, a jakie nie. Chodzi tutaj zarówno o sposób komunikacji, jak i o zakres obowiązków lub sposób ich przekazywania.
  4. Potwierdzaj ustalenia mailowo. Po ważnych rozmowach i spotkaniach warto podsumować ustalenia w osobnej wiadomości. Dzięki temu minimalizujesz ryzyko nieporozumień i odmiennych interpretacji ustaleń przez uczestników rozmowy.
  5. Szukaj wsparcia współpracowników. Inni członkowie zespołu mogą pomóc Ci lepiej ocenić sytuację i upewnić się, czy problem z toksycznym kierownikiem dotyczy wyłącznie jednostkowych sytuacji, czy też ma szerszy charakter. Wsparcie innych osób zmniejszy też Twoje poczucie izolacji i doda Ci odwagi do podjęcia realnych działań.
  6. Porozmawiaj z HR lub przełożonymi wyższego szczebla. Jeśli trudne sytuacje w firmie się powtarzają, warto skorzystać z formalnych kanałów komunikacji. Dział HR lub przełożony Twojego szefa mogą pomóc w mediacji i wskazać możliwe dalsze kroki rozwiązania konfliktu.
  7. Skorzystaj z pomocy psychologa. Długotrwałe funkcjonowanie w stresującym środowisku pracy może negatywnie wpływać na Twoje samopoczucie i zdrowie psychiczne. Wsparcie specjalisty pomoże Ci lepiej radzić sobie z obciążeniem emocjonalnym.
  8. Zaktualizuj CV i list motywacyjny. Nawet jeśli teraz nie planujesz zmiany pracy, warto mieć pod ręką aktualne i dobrze przygotowane dokumenty. To daje Ci większe poczucie bezpieczeństwa i elastyczność w podejmowaniu decyzji.

Toksyczny przełożony okazuje się dużym obciążeniem dla całej firmy. Przymykanie oka na błędy w zarządzaniu nie tylko niszczy zaangażowanie zespołów, ale wręcz napędza falę odejść pracowników. W pełnym raporcie eksperci InterviewMe podpowiadają również, jak radzić sobie z toksycznym przełożonym, wskazując m.in. na konieczność asertywnego wyznaczania granic, dokumentowania nadużyć czy szukania wsparcia w działach HR.

Rewolucja w nawigacji - GPS już niepotrzebny. Nowy dokładniejszy system nawigacji Galileo wprowadza Europa
Rewolucja w nawigacji - GPS już niepotrzebny. Nowy dokładniejszy system nawigacji Galileo wprowadza Europa
INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
Bartosz Biskupski
Bartosz Biskupski

Dziennikarz z zawodu i zamiłowania. Zajmuje się tematyką gospodarczą, prawną i finansową, szczególnie nowymi technologiami, i komunikacją oraz mediami. Poza dziennikarstwem zajmuje się fotografią, jeździ na nartach i uwielbia Hiszpanię.  Z marką INFOR związany wcześniej, zaczynał przygodę z dziennikarstwem w Gazecie Prawnej. Od kwietnia 2026 r. już jako dziennikarz internetowy przygotowuje i publikuje artykuły na portalu Forsal.pl.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraToksyczny przełożony psuje Ci radość z pracy. Oto sposoby, aby sobie z nim poradzić »
Tematy: pracaproblemszefprzełożony
Nie przegap
Rozbudowa obwodnicy Trójmiasta
Najgorsza droga w Polsce do remontu. Skończą się wakacyjne korki?
Odszkodowania za opóźnienie lub odwołanie lotu, bezpłatne poprawianie imion i nazwisk w rezerwacji. Nowe prawa pasażerów linii lotniczych w UE
Odszkodowania za opóźnienie lub odwołanie lotu, bezpłatne poprawianie imion i nazwisk w rezerwacji. Nowe prawa pasażerów linii lotniczych w UE
rachunek, klient, woda, karnówka, sierpień
Koniec rachunków grozy za wodę w restauracji. Od 12 sierpnia klient ma dostać 0,5 litra kranówki za darmo
Fabryka czołgów w Niżnym Tagile
Rosja traci ostatni motor wzrostu. Zbrojeniówka dochodzi do ściany
U.S. Forces Complete New Round of Retaliatory Strikes Against Iran
Zmasowany atak USA na Iran. Wojsko zaatakowało w nocy ponad 80 celów. Teheran odpowiada
Toksyczny przełożony, kiedy praca staje się horrorem. Podajemy sposoby jak sobie z tym poradzić i rozwiązać problem toksycznego menedżera.
Toksyczny przełożony psuje Ci radość z pracy. Oto sposoby, aby sobie z nim poradzić
Czy Polska jest gotowa na atak Rosji? Nowe ustalenia
Czy Polska byłaby gotowa na atak Rosji? Nowe ustalenia
agent, pośrednik, mieszkanie, kupno, sprzedaż, dokumenty
Propozycje zmian przepisów w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Chodzi m.in. o pobieranie prowizji
Polecamy
Ważna informacja dla pasażerów. Pociągi do Berlina pojadą inaczej
Ważna informacja dla pasażerów. Pociągi do Berlina pojadą inaczej
Szara strefa najmniejsza od lat. Wiadomo, kto najczęściej pracuje bez umowy
Szara strefa najmniejsza od lat. Wiadomo, kto najczęściej pracuje bez umowy
Na aferach wokół KO wcale nie zyskuje PiS, ale ktoś inny. Zaskakujący sondaż
Na aferach wokół KO wcale nie zyskuje PiS, ale ktoś inny. Zaskakujący sondaż
To dzieje się w szpitalach. Przemęczeni lekarze, coraz więcej skarg
To dzieje się w szpitalach. Przemęczeni lekarze, coraz więcej skarg
Koniec ukrytych etatów? PIP od dziś może zmieniać pozorne umowy na etaty
Koniec ukrytych etatów? PIP od dziś może zmieniać pozorne umowy na etaty
Ceny kukurydzy mocno w górę. Francuski nieurodzaj podbija notowania
Ceny kukurydzy mocno w górę. Francuski nieurodzaj podbija notowania
Niemcy o sporze Polski z Ukrainą. Wskazują, kto najbardziej na nim korzysta
Niemcy o sporze Polski z Ukrainą. Wskazują, kto najbardziej na nim korzysta
Grenlandia, Donald Trump
Trump chce Grenlandii dla USA. Premier Danii stanowczo odpowiada: to nie wchodzi w grę
Kraj
rachunek, klient, woda, karnówka, sierpień
Koniec rachunków grozy za wodę w restauracji. Od 12 sierpnia klient ma dostać 0,5 litra kranówki za darmo
Czy Polska jest gotowa na atak Rosji? Nowe ustalenia
Czy Polska byłaby gotowa na atak Rosji? Nowe ustalenia
Na aferach wokół KO wcale nie zyskuje PiS, ale ktoś inny. Zaskakujący sondaż
Na aferach wokół KO wcale nie zyskuje PiS, ale ktoś inny. Zaskakujący sondaż
Prognozy o rychłej śmierci galerii i centrów handlowych okazały się przedwczesne - tłumy walą tam także w niedziele z zakazem handlu
Galerie handlowe znów oblegane w niedziele, czy także 12.07.2026 - to niedziela handlowa czy z zakazem handlu
PE
Spór o UPA w Parlamencie Europejskim. Polska strona apeluje do Ukrainy
Zmiany w systemie ochrony zdrowia. Szefowa resortu i prezes NFZ zachowają stanowiska?
Zmiany w systemie ochrony zdrowia. Szefowa resortu i prezes NFZ zachowają stanowiska?
Defense Ministers and officials meet in Ankara for the NATO summit Defense Industry Forum
Centrum serwisowania pocisków do systemów Patriot w Europie. Polska wśród sygnatariuszy porozumienia
smog, zanieczyszczenie powietrza, grzywna, rząd, gmina
Gorzka niespodzianka dla korzystających z kominków i centralnego ogrzewania. Grozi wysoka grzywna
Świat
Fabryka czołgów w Niżnym Tagile
Rosja traci ostatni motor wzrostu. Zbrojeniówka dochodzi do ściany
U.S. Forces Complete New Round of Retaliatory Strikes Against Iran
Zmasowany atak USA na Iran. Wojsko zaatakowało w nocy ponad 80 celów. Teheran odpowiada
Niemcy o sporze Polski z Ukrainą. Wskazują, kto najbardziej na nim korzysta
Niemcy o sporze Polski z Ukrainą. Wskazują, kto najbardziej na nim korzysta
Oil,Production,,Pumpjacks,Operating,At,Sunset,With,Financial,Charts,Showing
Zwrot w polityce USA wobec Iranu. Sankcje na ropę wracają
Grenlandia, Donald Trump
Trump chce Grenlandii dla USA. Premier Danii stanowczo odpowiada: to nie wchodzi w grę
Udany atak Ukrainy na terenie Rosji. Drony trafiły w rafinerię
Ukraińskie drony uderzają w rosyjskie rafinerie. Rosja ma problemy z paliwem
cieśnina Ormuz
Kolejne ataki na statki w cieśninie Ormuz. USA podejrzewają Iran
Donald Trump
USA otwierają drzwi do F-35 dla Turcji? Trump z ważną deklaracją po spotkaniu z Erdoganem
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj