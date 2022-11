Tematem spotkań o najbardziej „znienawidzonej porze" zajęły się Adaira Landry oraz Resa E. Lewiss. Poranne spotkania – według specjalistek – wpływają negatywnie na: zdrowie fizyczne, koncentrację, wypełnianie obowiązków (zarówno w pracy, jak i tych domowych).

Niedobór snu wpływa na nasze zdrowie fizyczne, prowadzi do chorób ( m.in. nadciśnienia i otyłości). Co może sprawić, że będziemy bardziej energiczni o tak wczesnej porze? Podstawą jest odpowiednie odżywianie się (warto pamiętać szczególnie o śniadaniu) oraz odpowiednia ilość snu (od 7 do 9 godz.). Pomocne mogą okazać się też poranne rytuały (np. ćwiczenia lub spacer). Ekspertki przypominają, że w niektórych regionach z aktywności na świeżym powietrzu najlepiej korzystać rano ze względu na jakość powietrza.

Nasze samopoczucie wpływa na koncentrację. Według ekspertek „wielu profesjonalistów najlepiej wykonuje swoją pracę zaraz po przebudzeniu”. Na utratę siły woli może wpływać zaangażowanie w wirtualny świat – np. w media społecznościowe. Zdaniem specjalistek wczesne godziny najlepiej poświęcić na „głęboką pracę”, a poranne spotkania polegają częściej na powierzchownych zajęciach.

Jak poranne spotkania utrudniają wypełnianie obowiązków domowych? Najwięcej zajęć związanych z rodziną oraz prowadzeniem domu przypada na wczesne godziny (np. przygotowywanie posiłków, odwożenie dzieci do szkoły). Wspomniane obowiązki – jak zauważają Adaira Landry oraz Resa E. Lewiss – najczęściej wypełniają kobiety. Z badania przeprowadzonego w USA w 2021 r. wynika, że wykonywanie prac domowych deklaruje 49 proc. kobiet, z kolei wśród mężczyzn to 21 proc. respondentów.

Poranne spotkania mają wpływ również na obowiązki zawodowe. Co więcej, specjalistki zwracają uwagę na to, że mogą one przyczyniać się do wypalenia zawodowego. Pobudka o porze, która „wydaje się nienaturalna, generuje poczucie kontroli”. Poza tym, jeśli spotkanie jest zaplanowane np. w poniedziałkowy poranek, pracownik musi się do niego przygotować w weekend, co sprawia, że traci swój prywatny czas.