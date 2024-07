Kiedyś „cicha rezygnacja”, dzisiaj „kawa w biurze”. Na czym polega nowy trend wśród pracowników?

W pełzającej formie zaczęło się to już wcześniej, ale w pełnym wymiarze rozkwitło w trakcie pandemii i trwa, w modyfikujących się formach, do dzisiaj. Pracownice i pracownicy umysłowi zasiedlający biura wszystkich Mordorów na Domaniewskiej tego świata poluzowują swoje relacje z pracą, włączając w to przestrzeń biurową. Jeszcze kilka lat temu najmodniejszym trendem była „cicha rezygnacja”, obecnie jest to „kawa w biurze”. Na czym polega to zjawisko?