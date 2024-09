Praca w ubezpieczeniach - na czym polega?

Jako społeczeństwo ubezpieczamy się coraz częściej. Stajemy się bardziej świadomi zagrożeń, które nagle mogą zrujnować nasze finanse. Żyjemy też na coraz wyższym poziomie, co oznacza, że mamy więcej do stracenia. To wszystko sprawia, że praca w ubezpieczeniach ma przed sobą ciekawą przyszłość. To różnorodny sektor, w którym można wybrać idealną dla siebie rolę. Agenta konkretnego towarzystwa, multiagenta, czy też brokera ubezpieczeniowego. Wyspecjalizować się w ubezpieczeniach majątkowych lub życiowych albo postawić na oba te rodzaje.

- Zapotrzebowanie na produkty ubezpieczeniowe stale rośnie, m. in. za sprawą edukacji szerzonej przez ubezpieczycieli czy zmieniających się uwarunkowań gospodarczych. Niekorzystne zmiany demograficzne w naszym kraju również ten rynek stymulują – mówi Anna Remża, ekspert z zakresu indywidualnych ubezpieczeń na życie. – Dla osób wchodzących do branży istnieje wiele opcji. Od sprzedaży i bezpośredniej obsługi klienta, przez zarządzanie zespołem na różnych szczeblach menadżerskich. Praca w ubezpieczeniach rozwija umiejętności analityczne, komunikacyjne i interpersonalne. Wymaga też znajomości przepisów prawnych, finansów i zarządzania ryzykiem. Ta wiedza może pozwolić płynnie przejść do innej branży, jeżeli ktoś zapragnie zmienić zawód – dodaje Anna Remża.

Praca w ubezpieczeniach - zarobki

W ubezpieczeniach sprawdzą się więc osoby ambitne i nastawione na rozwój. Inną ważną cechą jest zaangażowanie. Można zarobić duże pieniądze, ale jest to uzależnione od wkładu i jakości wykonanej pracy. - Wiele ról w branży ubezpieczeniowej, zwłaszcza w sprzedaży i zarządzaniu, jest atrakcyjnie wynagradzanych oraz premiowanych, zależnie od osiąganych wyników. Największym atutem tej pracy jest brak ograniczeń, jeśli chodzi o możliwości zarobkowe. „Sky is not the limit”– wyjaśnia Anna Remża.

Ważne Zarobki w branży ubezpieczeniowej wahają się od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych miesięcznie. Tak naprawdę nie ma ograniczeń. Zależy to od zaangażowania w wykonywaną pracę oraz determinacji danej osoby.

Branża oferuje wiele programów szkoleniowych i certyfikacyjnych, nie tylko dotyczących fachowej wiedzy. Firmy bardzo często korzystają z usług najlepszych specjalistów od wykorzystania potencjału osobistego, a więc dbają o rozwój umiejętności miękkich.

Oczywiście, praca w ubezpieczeniach, w której zarobki w dużej mierze zależą od efektów, jest wyzwaniem. Jak w każdym zawodzie mogą pojawić się też chwile znużenia. Niemniej warto wtedy pamiętać o dodatkowej, być może kluczowej motywacji. - Realnie wpływamy na życie naszych klientów. Nasza praca wiąże się z pomocą w rozwiązywaniu ich problemów finansowych. Ich przyczyn może być mnóstwo - utrata zdrowia, inwalidztwo, niezdolność do pracy. Zabezpieczamy rodziny, przyszłość finansową czy też pomagamy dzieciom startującym w dorosłość. To są cenne wartości, które sprawiają, że w ubezpieczeniach pracuje się nie tylko dla pieniędzy – kończy Anna Remża.

Autorka: Anna Remża, ekspert z zakresu indywidualnych ubezpieczeń na życie