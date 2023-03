Reklama

Nie, to nie Nowy Jork, Londyn czy Hongkong. Tak sowite wynagrodzenia mogą zgarnąć absolwenci w Sydney, gdzie firmy takie jak Citadel Securities, IMC Trading BV i Optiver BV założyły swoje bazy, zaczęły dynamicznie zatrudniać traderów i planują zwiększanie liczby wakatów. Jak dowiedział się Bloomberg od swoich anonimowych informatorów, elitarni rekruci z wykształceniem matematycznym i ścisłym mogą tu osiągnąć nawet tak kosmiczne zarobki.

Sydney staje się tradingowym hubem

Dla opartych na technologiach firmach handlujących instrumentami finansowymi, części świata finansów, która przeciwstawia się globalnemu trendowi zwolnień i cięć płac, Syndey stało się gigantycznym hubem w regionie Azji i Pacyfiku. Eksperci twierdzą, że miasto przyciąga dobrze płatne stanowiska dzięki wysokiej jakości systemowi uniwersyteckiemu, który wypuszcza na rynek pracy kandydatów dopasowanych do potrzeb biznesu, korzystnej polityce podatkowej i długiej historii branży tradingowej.

Citadel Securities, amerykański animator rynku założony przez miliardera Kena Griffina, może zwiększyć zatrudnienie w Australii o 50 proc. do 100 proc. w ciągu najbliższych dwóch lat, według Matta Culeka, dyrektora operacyjnego firmy. Firma zatrudnia ponad 60 osób w Sydney. Konkurenci z Holandii, Optiver i IMC, również prężnie rozwijają się w Australii i planują zatrudnić więcej pracowników - wynika z informacji przedstawicieli obu firm w regionie.

Szał zatrudniania

Szał zatrudniania koncentruje się bardziej na celu stania się centrum rynków regionalnych niż na budowaniu zaplecza dla samej Australii. Bliskość stref czasowych pozwala traderom objąć swoim zasięgiem Japonię, Koreę Południową i inne duże rynki azjatyckie.

Branża animatorów rynku rozwija się na całym świecie, a firmy rekrutują również poza Australią. Uzyskanie podobnego poziomu wynagrodzeń jest więc możliwe również na innych rynkach. Różnica polega jednak na tym, że niektóre firmy uczyniły z Sydney swoje centra w obszarze Azji i Pacyfiku, w których mieszka większość regionalnych pracowników.

W firmie Optiver, która została założona w Amsterdamie w 1986 roku, większość z około 500 pracowników w regionie Azji i Pacyfiku jest zatrudnionych w Sydney. Według Tristana Thompsona, szefa handlu w regionie Azji i Pacyfiku, w ciągu ostatnich kilku lat firma zatrudniła największą w historii liczbę absolwentów i stażystów.

IMC, które zostało założone w 1989 roku przez dwóch traderów pracujących na giełdzie Amsterdam Equity Options Exchange i zatrudnia ponad 1300 osób, działa w Sydney od 2002 roku i obecnie traktuje to miasto jako swoją główną siedzibę w regionie Azji i Pacyfiku.

Korzenie komputerowego biznesu tradingowego sięgają lat 90., kiedy australijska giełda miała jeden z największych rynków opcji w regionie Azji i Pacyfiku, co pomagało przyciągać firmy. Przyczyniły się również do tego ulgi podatkowe od przychodów z handlu zagranicznego, które są obecnie wycofywane.

Sydney jest również głównym ośrodkiem handlu na rynku Forex, a Macquarie Group Ltd., która ma siedzibę w tym mieście, od dawna prowadzi działalność tradingową, która pomogła osiągnąć rekordowe zyski w zeszłym roku.

Topowe uniwersytety

Firmy animujące rynek skorzystały na napływie absolwentów matematyki, nauk ścisłych i inżynierii z najlepszych uniwersytetów, takich jak University of Sydney, UNSW Sydney i University of Melbourne. Handlowcy twierdzą, że absolwenci zatrudnieni w australijskich szkołach doskonale radzą sobie z problemami, z którymi borykają się w pracy. Słoneczna pogoda w mieście, piękne plaże i wysoka jakość życia sprawiły, że doświadczeni traderzy również chętnie się tu przeprowadzili.

400 tys. dolarów rocznie na starcie to zarobki dostępne dla niewielkiej części absolwentów, większość firm nie płaci aż tyle. Dla porównania banki z Wall Street oferują analitykom wynagrodzenie podstawowe w wysokości od 100 tys. do 120 tys. dol., zgodnie z danymi z Wall Street Oasis, strony internetowej śledzącej wynagrodzenia.

Optiver płaci aż 250 tys. dolarów australijskich (165 tys. dolarów) plus premie początkującemu analitykowi ilościowemu - wynika z danych Prosple, strony z ofertami pracy. Większość programów dla absolwentów, które funkcjonują w firmach tradingowych w Sydney, zapewnia pensje przekraczające 200 tys. dolarów australijskich - mówi James Meade z UNSW Sydney.

Firmowy kucharz i masaże

W Optiver dodatkowe benefity obejmują firmowych szefów kuchni gotujących bezpłatne posiłki, masaże i karty wstępu do siłowni. IMC od tego roku dodało do oferty dla pracowników własną kuchnię i zespół baristów. Luźny dress code też ma swój urok i jest dodatkową zachęta. Według Melissy Banek, szefowej działu HR w regionie APAC, pracownicy IMC przychodzą do pracy w sandałach i podkoszulkach. Sam dyrektor zarządzający czasami zakłada zimą jedną z firmowych bluz z kapturem.

Choć firmy zwiększają zatrudnienie w Sydney, jako centrum finansowe miasto to pozostaje w tyle za innymi częściami Azji. W najnowszym rankingu Global Financial Centers Index Sydney uplasowało się na 13. miejscu. Singapur i Hongkong zajęły odpowiednio trzecie i czwarte miejsce.